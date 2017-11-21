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Общество | В Пензе троллейбус № 6 вновь будет ходить до Пензы-III

21.11.2017|13:12
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Со среды, 22 ноября, в Пензе в связи с завершением реконструкции Свердловского моста будет восстановлено движение троллейбусов маршрута № 6 до остановки «Ст. Пенза-III». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В сентябре 2016 года в связи с закрытием моста изменилась схема движения общественного транспорта. Троллейбус № 6 от остановки «Ул. Чкалова» направлялся в микрорайон Кривозерье, а маршрутки с этим же номером - от остановки «Электромеханика» в микрорайон Междуречье.

После завершения реконструкции Свердловский мост был торжественно открыт для движения транспорта во вторник, 21 ноября.

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Гость|21.11.2017 13:46|

Дождались

Гость|21.11.2017 13:49|

80 маршрутку верните как было

Имя: Гость
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