21.11.2017 | 13:12

Со среды, 22 ноября, в Пензе в связи с завершением реконструкции Свердловского моста будет восстановлено движение троллейбусов маршрута № 6 до остановки «Ст. Пенза-III». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В сентябре 2016 года в связи с закрытием моста изменилась схема движения общественного транспорта. Троллейбус № 6 от остановки «Ул. Чкалова» направлялся в микрорайон Кривозерье, а маршрутки с этим же номером - от остановки «Электромеханика» в микрорайон Междуречье.

После завершения реконструкции Свердловский мост был торжественно открыт для движения транспорта во вторник, 21 ноября.