21.11.2017 | 12:30

Во вторник, 21 ноября, в Пензе состоялось торжественное открытие Свердловского моста после капитального ремонта, проведенного на средства от системы «Платон».

На открытии переправы, построенной в 1967 году, присутствовали министр транспорта РФ Максим Соколов, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие представители власти.

В рамках реконструкции были расширены и усилены береговые и промежуточные опоры, разобрано старое и устроено новое мостовое полотно на переходных плитах, смонтированы балки пролетных строений.

Помимо этого, обустроены очистные сооружения на конусах моста, берегоукрепительные сооружения, восстановлено асфальтобетонное покрытие.

«Мост получил вторую жизнь к своему 50-летию. Сегодня мы открываем движение по мосту, и жители Пензы и гости смогут ощутить его достоинства и преимущества. В добрый путь!» - заявил Максим Соколов.

Михаил Бабич отметил, что день ввода сооружения в эксплуатацию действительно является праздником, которых в Пензенской области становится все больше.

«63% региональных и 72% муниципальных дорог в нормативном состоянии. Свердловский мост повысит комфортность и для автомобилистов, и для всех жителей Пензы», - подтвердил он.

«Сегодня большое событие для города. Этот мост соединяет два берега Суры и очень важен для нас», - подчеркнул Иван Белозерцев.

После того как объявили об открытии моста, по нему проехала строительная техника, ретроавтомобили и троллейбус.

На ремонт переправы было потрачено 384 млн 725 тысяч рублей за счет государственной программы и 53 млн 724 тысячи из городского бюджета.