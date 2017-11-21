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Общество | В Пензе торжественно открыли Свердловский мост

21.11.2017|12:30
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Во вторник, 21 ноября, в Пензе состоялось торжественное открытие Свердловского моста после капитального ремонта, проведенного на средства от системы «Платон».

На открытии переправы, построенной в 1967 году, присутствовали министр транспорта РФ Максим Соколов, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие представители власти.

В рамках реконструкции были расширены и усилены береговые и промежуточные опоры, разобрано старое и устроено новое мостовое полотно на переходных плитах, смонтированы балки пролетных строений.

Помимо этого, обустроены очистные сооружения на конусах моста, берегоукрепительные сооружения, восстановлено асфальтобетонное покрытие.

«Мост получил вторую жизнь к своему 50-летию. Сегодня мы открываем движение по мосту, и жители Пензы и гости смогут ощутить его достоинства и преимущества. В добрый путь!» - заявил Максим Соколов.

Михаил Бабич отметил, что день ввода сооружения в эксплуатацию действительно является праздником, которых в Пензенской области становится все больше.

«63% региональных и 72% муниципальных дорог в нормативном состоянии. Свердловский мост повысит комфортность и для автомобилистов, и для всех жителей Пензы», - подтвердил он.

«Сегодня большое событие для города. Этот мост соединяет два берега Суры и очень важен для нас», - подчеркнул Иван Белозерцев.

После того как объявили об открытии моста, по нему проехала строительная техника, ретроавтомобили и троллейбус.

На ремонт переправы было потрачено 384 млн 725 тысяч рублей за счет государственной программы и 53 млн 724 тысячи из городского бюджета.

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Гость|21.11.2017 12:46|

А перинатальный не? Силенок не хватило?

Гость|21.11.2017 12:47|

А поп освятил? Тогда и крестный хо пусть по нему проведут сотрудники ГИБДД.

Гость|21.11.2017 12:48|

Кто знает, фактическое движение по мосту уже открыли? И знаки соответствующие уже везде поставили?

Гость|21.11.2017 12:53|

Ну да отлично за 438 млн. 449 тысячи отремонтировали, мы граждане запомнили, и посмотрим через сколько он развалиться.

Гость|21.11.2017 12:53|

Подожди, еще Бабич не уехал. А ты по свердловскому мосту ехать собрался. Пктин как только вышел из Буртас, так крыша там рухнула.

Гость|21.11.2017 13:03|

Бис, наших клоунов от власти повеселили!

Гость|21.11.2017 13:04|

злой у нас народ: даже хорошие новости, без какого-то ни было бы подтекста, критикуют

Гость|21.11.2017 13:07|

Гость писал(a):

злой у нас народ: даже
Это не народ, это полтора помешанных строчат

Гость|21.11.2017 13:07|

Опять этот Бабич－жулик приехал！

Гость|21.11.2017 13:08|

Прямо как будто Крымский мост(про него и то меньше говорят)!

Гость|21.11.2017 13:10|

Какое событие! А выходной дадут в честь такого значимого события в жизни страны?

Гость|21.11.2017 13:11|

Если бы на реконструкцию каждого объекта в советское время приезжал пусть не министр и пусть даже не полном представитель Сталина-Хрущева-Брежнева., а только председатель облисполкома, то мы страну бы не построили. И даже моста Свердловского не построили. Вот так много создавалось в те времена.

Гость|21.11.2017 13:15|

Гость писал(a):

Вот так много создавалось в те времена.
Много, но халтурно и недолговечно. Как и мост этот сыпаться начал давно.

Гость|21.11.2017 13:16|

А на открытии кроме власти были еще пензяки.

Гость|21.11.2017 13:22|

Не может наш народ порадоваться! Все только плохо кругом! Кому так плохо все сделай сам хоть,что-то!!!

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Имя: Гость
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