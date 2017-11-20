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Общество | В Пензе депутаты предложили выделить зоопарку больше средств на корма

20.11.2017|15:40
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В проекте бюджета Пензы на 2018 год заложено недостаточно средств на питание животных в городском зоопарке. При потребности в 12 млн учреждению планируется выделить 2,5 млн.

«Предлагаю увеличить размер субсидий зоопарку. Мы зарплаты людям обеспечили, а животные - они в клетках находятся и не могут сами себе обеспечить пропитание. Деньги нужно закладывать», - высказал свое мнение депутат Алексей Шуварин на заседании комиссии гордумы в понедельник, 20 ноября.

Коллегу поддержал Юрий Зиновьев.

«Кормить зверей надо, никуда от этого не денешься. Новый руководитель зоопарка (Андрей Воскресенский. - Прим. ред.) с душой относится к своей работе и зверюшкам, чтобы радовать наших горожан. Давайте заложим средства на питание», - призвал он начальника финансового управления Пензы Ольгу Завьялкину.

Сотрудники зоопарка регулярно проводят акцию «Добро делать просто!» и просят пензенцев поделиться с питомцами излишками урожая. Осенью горожане несут животным картофель, кабачки, яблоки, морковь, свеклу и капусту, а зимой - мандарины, бананы, груши, яблоки, болгарский перец и салат.

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Гость|20.11.2017 16:17|

В зоопарке тигру не докладывают мяса!

Гость|20.11.2017 16:19|

Тигр вегетарианец (пока), а потом глядишь и веганом станет. Экономия однако.

Гость|20.11.2017 16:22|

Может санкционки давить меньше стоит? Тем более она оплачена к тому времени.

Гость|20.11.2017 16:23|

как они не поймут что если денег нет в бюджете то где их взять на зоопарк. с других целей снять?

Гость|20.11.2017 16:23|

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники зоопарка регулярно проводят акцию «Добро делать просто!» и просят пензенцев поделиться с питомцами излишками урожая. Осенью горожане несут животным картофель, кабачки, яблоки, морковь, свеклу и капусту, а зимой - мандарины, бананы, груши, яблоки, болгарский перец и салат.
Ну это не паскудство разве?! Они груши сотнями килограммов давят, а людей просят принести зверюшкам излишки урожая. Как с детьми: себе тачки премиум-класса покупают, а потом просят всем миром скинутся на лечение или новогодние подарки

Гость|20.11.2017 16:41|

Завозите слонов!!!Что за зоопарк без слонов?

Имя: Гость
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