20.11.2017 | 15:40

В проекте бюджета Пензы на 2018 год заложено недостаточно средств на питание животных в городском зоопарке. При потребности в 12 млн учреждению планируется выделить 2,5 млн.

«Предлагаю увеличить размер субсидий зоопарку. Мы зарплаты людям обеспечили, а животные - они в клетках находятся и не могут сами себе обеспечить пропитание. Деньги нужно закладывать», - высказал свое мнение депутат Алексей Шуварин на заседании комиссии гордумы в понедельник, 20 ноября.

Коллегу поддержал Юрий Зиновьев.

«Кормить зверей надо, никуда от этого не денешься. Новый руководитель зоопарка (Андрей Воскресенский. - Прим. ред.) с душой относится к своей работе и зверюшкам, чтобы радовать наших горожан. Давайте заложим средства на питание», - призвал он начальника финансового управления Пензы Ольгу Завьялкину.

Сотрудники зоопарка регулярно проводят акцию «Добро делать просто!» и просят пензенцев поделиться с питомцами излишками урожая. Осенью горожане несут животным картофель, кабачки, яблоки, морковь, свеклу и капусту, а зимой - мандарины, бананы, груши, яблоки, болгарский перец и салат.