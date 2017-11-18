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Общество | Пензенских бизнесменов приглашают к участию в акции «Новогодний подарок»

18.11.2017|09:32
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В Пензе формируются продовольственные новогодние наборы для детей из малообеспеченных семей. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

В областном центре проживает 1 501 многодетная малоимущая семья. Именно для них предназначены продовольственные наборы. В связи с этим производители продуктов питания и предприниматели приглашаются к участию в акции «Новогодний подарок».

«Каждый может принять участие в добром деле и подарить любой продовольственный товар многодетной малоимущей семье. По всем вопросам обращаться по телефону 68-46-15 до 1 декабря 2017 года», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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