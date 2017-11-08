Пензенское информационное агентство|18+|Среда|8 ноя 2017|16:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
+2oC
Завтра | Ясно |
  68.70  |  $  59.25
 

Общество | Для детей из малообеспеченных семей подготовят новогодние подарки

08.11.2017|14:56
Печать

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил начать подготовку к новогодним праздникам в регионе. По его распоряжению главы муниципальных образований составят списки граждан, находящихся в группе риска, и возьмут их на особый контроль.

Губернатор также поручил обеспечить новогодними подарками детей из малообеспеченных семей.

«Дети не должны остаться без подарков. В обязательном порядке этот вопрос должен быть решен», - подчеркнул он.

Ранее глава региона поставил задачу проверить списки детей из семей, в которых родители злоупотребляют спиртным, чтобы предотвратить несчастные случаи. Кроме того, губернатор предложил земледельцам оказать продовольственную помощь малообеспеченным семьям.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|08.11.2017 15:27|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, губернатор предложил земледельцам оказать продовольственную помощь малообеспеченным семьям.
А в голову не приходило поменять социально экономическую политику в регионе?

Гость|08.11.2017 15:33|

А когда у нас в городе Пенза исчезнет понятие малообеспеченые нищие бедные?

Гость|08.11.2017 15:35|

Теперь на долю нашей области приходится 70% прядильных машин, 16% тракторных сеялок, 90% картофелесажалок, 20% наручных часов, 25% велосипедов от общего производства в СССР. Сейчас продукция с пензенской маркой поставляется в 56 стран мира, в совхозах и колхозах имеются 14 тысяч тракторов, шесть тысяч зерновых комбайнов и много другой техники.

-Слабо преумножить показатели 50-ти летней давности?

-Ну хотя бы по 1% за год а не как минсельхоз штопаный выдаёт от 30% до 200.

Гость|08.11.2017 15:35|

penzainform.ru писал(a):

списки детей из семей, в которых родители злоупотребляют спиртным
А у нас есть дети которые живут с пьянчугами родителями?

Гость|08.11.2017 15:39|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
списки детей из семей, в которых родители злоупотребляют спиртным
А у нас есть дети которые живут с пьянчугами родителями?
О, это у нас очень важные семьи. Им необходимо помогать материально, социально и по-всякому, чтоб родителям слаще пилось и гулялось. Других способов воздействия на эти семьи у нас не придумали.

Гость|08.11.2017 15:41|

Закупят подарки по одной цене,отсчитаются по другой, первый распил,второй распил подарки станут чуть меньше,третий распил подарки дадут не всем малоимущим, половину рвзбкрут себе по домам для своих.

Гость|08.11.2017 16:12|

Как могут быть малоимущие семьи в городе где рост промышленности, где все развивается?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!