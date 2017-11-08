08.11.2017 | 14:56

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил начать подготовку к новогодним праздникам в регионе. По его распоряжению главы муниципальных образований составят списки граждан, находящихся в группе риска, и возьмут их на особый контроль.

Губернатор также поручил обеспечить новогодними подарками детей из малообеспеченных семей.

«Дети не должны остаться без подарков. В обязательном порядке этот вопрос должен быть решен», - подчеркнул он.

Ранее глава региона поставил задачу проверить списки детей из семей, в которых родители злоупотребляют спиртным, чтобы предотвратить несчастные случаи. Кроме того, губернатор предложил земледельцам оказать продовольственную помощь малообеспеченным семьям.