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Общество | На Чемодановской свалке в Пензе уничтожили 171,3 кг польских груш

18.11.2017|13:37
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В четверг, 16 ноября, при внеплановой проверке на рынке «Северный» в Пензе сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявили незаконную реализацию груш происхождением из Польши в количестве 13 ящиков общим весом 171,3 кг.

Владелец не смог предоставить документы, подтверждающие легальность нахождения плодов в России и их фитосанитарную безопасность.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

«Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист межрегионального управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.

Ранее таким же образом было уничтожено 34,3 кг польских груш, обнаруженных на пензенской оптово-розничной базе «Крымская».

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Гость|18.11.2017 14:05|

Зачем уничтожать! Проверили их на стабильность у нас целый Роспотребнадзор с центром гигиены на половину западной расположились место занимают отрабатывают пусть . Если соответствуют нормам раздайте в школы, детсады И др. Соц учреждения. Ну в конце концов в зоопарк.

Гость|18.11.2017 14:18|

Вот идиоты.поляки уже за это деньги получили и им по фиг уничтожили их или нет.в правительстве одни дебилы сидят.могли и в дед сад отдать суки то орете еды детям не хватает а сами продукты уничтожаете.

Гость|18.11.2017 14:21|

Глупое решение,а дети с неблагополучных семей или детдомов с удовольствием бы съели. Чинушам этого не понять,они в другом мире живут!

Гость|18.11.2017 14:22|

Гость писал(a):

Если соответствуют нормам раздайте в школы, детсады И др. Соц учреждения. Ну в конце концов в зоопарк
+100500!!! Зачем выкидывать еду???

Гость|18.11.2017 14:28|

Боже, как гордо заголовок звучит!!! В школах, детсадах и больницах кормят ужасно, а они продукты уничтожают... идиоты... совсем никакой логики и предприимчивости. В дело бы пустили лучше. Это ж конфискат. И делать можно с ним все что угодно, только не уничтожать...

Гость|18.11.2017 14:28|

Суперновость!!!Наше государство занимается Муйнёй.

Имя: Гость
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