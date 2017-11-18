18.11.2017 | 13:37

В четверг, 16 ноября, при внеплановой проверке на рынке «Северный» в Пензе сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявили незаконную реализацию груш происхождением из Польши в количестве 13 ящиков общим весом 171,3 кг.

Владелец не смог предоставить документы, подтверждающие легальность нахождения плодов в России и их фитосанитарную безопасность.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

«Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист межрегионального управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.

Ранее таким же образом было уничтожено 34,3 кг польских груш, обнаруженных на пензенской оптово-розничной базе «Крымская».