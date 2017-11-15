15.11.2017 | 14:15

В Законодательном собрании состоялось вручение благодарственных писем самым активным членам общественного движения «За чистые выборы». Вот уже пять лет они беспристрастно следят за обеспечением законности и прозрачности голосования, действуя независимо и не отстаивая интересы ни одной из политических партий.

«Мы благодарны за то, что в этой работе вы проявили высокий профессионализм, поскольку уровень подготовки позволил вам грамотно выстроить эту работу, грамотно общаться и помогать не только кандидатам в депутаты Законодательного собрания, но и избирательным комиссиям», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Региональный корпус «За чистые выборы» существует с 2012 года. Этой осенью он делегировал на участки сотни юношей и девушек, которые следили за процессом голосования.

«Наблюдатели фактически являются глазами и ушами выборов. Делать что-то самим наблюдателям не дозволено, но, если наблюдатель что-то видит и разбирается в ситуации, он может составить акт о нарушении», - рассказал региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Андрей Глухов.

«При возникновении каких-то конфликтных, нестандартных ситуаций ваша помощь приходит, как правило, своевременно и вы помогаете председателям, заместителям, секретарям урегулировать ту или иную проблему», - отметил заместитель председателя облизбиркома Алексей Климухин.

«Говорят, что молодежь должна управлять государством, и вы реально управляете государством. Вы сами сходили, проголосовали на выборах и, более того, отстаивали положение о выборах, соблюдение законодательства на своих участках», - добавил заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергей Егоров.

В настоящий момент в региональном корпусе «За чистые выборы» числятся порядка 4-х тысяч наблюдателей, которым 18 марта 2018 года предстоит вновь применить свои знания. На этот раз они будут следить за процессом голосования на выборах президента России.