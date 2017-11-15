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Общество | Членам регионального корпуса «За чистые выборы» вручили благодарности

15.11.2017|14:15
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В Законодательном собрании состоялось вручение благодарственных писем самым активным членам общественного движения «За чистые выборы». Вот уже пять лет они беспристрастно следят за обеспечением законности и прозрачности голосования, действуя независимо и не отстаивая интересы ни одной из политических партий.

«Мы благодарны за то, что в этой работе вы проявили высокий профессионализм, поскольку уровень подготовки позволил вам грамотно выстроить эту работу, грамотно общаться и помогать не только кандидатам в депутаты Законодательного собрания, но и избирательным комиссиям», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Региональный корпус «За чистые выборы» существует с 2012 года. Этой осенью он делегировал на участки сотни юношей и девушек, которые следили за процессом голосования.

«Наблюдатели фактически являются глазами и ушами выборов. Делать что-то самим наблюдателям не дозволено, но, если наблюдатель что-то видит и разбирается в ситуации, он может составить акт о нарушении», - рассказал региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Андрей Глухов.

«При возникновении каких-то конфликтных, нестандартных ситуаций ваша помощь приходит, как правило, своевременно и вы помогаете председателям, заместителям, секретарям урегулировать ту или иную проблему», - отметил заместитель председателя облизбиркома Алексей Климухин.

«Говорят, что молодежь должна управлять государством, и вы реально управляете государством. Вы сами сходили, проголосовали на выборах и, более того, отстаивали положение о выборах, соблюдение законодательства на своих участках», - добавил заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергей Егоров.

В настоящий момент в региональном корпусе «За чистые выборы» числятся порядка 4-х тысяч наблюдателей, которым 18 марта 2018 года предстоит вновь применить свои знания. На этот раз они будут следить за процессом голосования на выборах президента России.

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Гость|15.11.2017 19:44|

С последней фразы-взоржал! Так держать!

Гость|15.11.2017 19:46|

ЕР заблаговременно подкармливает перед очередными выборами так называемых "за чистые выборы"

Гость|15.11.2017 19:47|

В настоящий момент в региональном корпусе «За чистые выборы» числятся порядка 4-х тысяч наблюдателей, которым 18 марта 2018 года предстоит вновь применить свои знания. На этот раз они будут следить за процессом голосования на выборах президента Путина .

http://www.penzainform.ru/news/social/2017/11/15/chlenam_regionalnogo_korpusa_za_chistie_vibori_vruchili_blagodarnosti.html

Гость|15.11.2017 19:50|

какие еще чистые выборы в раше? я вас умоляю, не смешите меня...

Гость|15.11.2017 19:57|

penzainform.ru писал(a):

общественного движения «За чистые выборы».
чисто - выборы! а народ то думает - за честные

Имя: Гость
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