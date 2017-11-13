Недоделанные проекты «Пензастроя» могут завершить другие фирмы

13.11.2017 | 14:17

Проблему недостроенных многоэтажек и обманутых дольщиков обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве области. Поводом для него стало беспокойство и возмущение горожан, купивших квартиры у компании «Пензастрой»: они должны были отметить новоселье еще несколько лет назад, но дома до сих пор не готовы.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, проблемы у «Пензастроя» начались не сейчас. Власти помогали компании на протяжении последних двух лет.

В настоящее время страдают больше 800 отдавших деньги, но оставшихся без жилья горожан. В отношении компании «Пензастрой» введена процедура наблюдения, рассмотрение дела о банкротстве назначено на апрель 2018 года. Достраивать незавершенные объекты, видимо, будет уже иная фирма.

«Предлагаем другим, более сильным компаниям, взять на себя ответственность и достроить жилые дома. Мы же в свою очередь готовы выделить им землю, которая также нужна им для строительства многоэтажных жилых домов», - отметил Иван Белозерцев.

На этой неделе губернатор планирует встретиться с обманутыми дольщиками, представителями компании «Пензастрой» и теми, кто на определенных условиях может достроить многоэтажки.

«Я лично возглавлю работу с проблемными дольщиками. Мы в любом случае должны найти решение по достройке жилых домов, чтобы в Пензенской области не было обманутых дольщиков», - подчеркнул глава региона.

По иронии судьбы несколько лет назад именно «Пензастрой» завершал объекты, начатые компанией «Поволжье», которая не смогла выполнить свои обязательства.