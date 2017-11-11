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Общество | В Пензе участники долевого строительства вышли на митинг

11.11.2017|17:11
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Молодая семья Фиминых, в которой есть маленький ребенок, вынуждена жить на съемной квартире, хотя два года назад супруги приобрели двушку в строящемся доме на Ново-Казанской. Сдать многоэтажку должны были еще в 2016 году, но уже подходит к концу 2017-й, а застройщик так и не выполнил свои обязательства.

«Финансовые трудности, как нам объяснили, то есть недостаточно денег на строительство», - рассказал глава семейства Андрей Фимин.

«В доме 270 квартир, и все они распроданы», - добавила его супруга Ольга Фимина.

Вопрос «Куда делись деньги?» задают и десятки других дольщиков, вложившихся в строительство разных жилых комплексов: «Лукоморье», «На Стрельбищенской», «Райки». Эти люди купили квартиры в домах, которые возводит компания «Пензастрой», а теперь вышли на митинг.

«Мало людей задействованы в стройке. Такими темпами этот объем работ будут выполнять до китайской Пасхи, так скажем», - поделился мнением родственник участника долевого строительства Дмитрий Кочетков.

За забором, которым частично огорожена площадка на Ново-Казанской, изредка появляются люди. Но по словам мужчины, назвавшегося машинистом штукатурной станции, объект вовсе не заброшен.

«В понедельник приходите и посмотрите. Работы ведутся, штукатурим, отделку ведем», - заверил рабочий.

На вопрос журналиста, почему дом до сих пор не сдан, он согласился ответить только при выключенной камере.

Ответы от представителей компании «Пензастрой» участники долевого строительства жилого комплекса «Лукоморье» получают разные.

«Нам сказали, что будут сдавать очередями, то есть сначала первые три подъезда, а потом следующие три. В отделе маркетинга обещали сдать в 2017 году (летом), а сам Журавлев сказал, что в конце декабря. Верится, конечно, слабо, но хочется надеяться», - рассказала участница долевого строительства Марина Матюшкина.

«В настоящее время расследуются уголовные дела в отношении четырех застройщиков. Это ООО «Экономстройсервис», небезызвестный ООО «Пензастрой», АО «Декор-Трейд» и «Север-Траст», - прокомментировал прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Сергей Гончаров.

В отношении «Пензастроя» введена процедура наблюдения, а рассмотрение дела о банкротстве назначено на апрель 2018 года.

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Гость|11.11.2017 19:03|

Покупку унитаза за 8 млн власти Ямала объяснили необходимостью принимать высоких гостей

Гость|11.11.2017 19:04|

Вице-мэр Омска пожаловалась на свою маленькую зарплату в 300 тысяч рублей

Гость|11.11.2017 19:06|

Нда, вот и купи квартирку в Пенмзе.

Гость|11.11.2017 19:08|

penzainform.ru писал(a):

«Лукоморье», «На Стрельбищенской»
Хорошие названия. Лукоморье в сказках, стрельба несовместима с жизнью.

Гость|11.11.2017 19:25|

Почему Журавлев на свободе, явно же все признаки хищения в особо крупных.

Гость|11.11.2017 19:27|

Пензастрой это обычные мошенники,руководство надо под суд.

Гость|11.11.2017 19:30|

Создатель МММ и тот отсидел,а тут таже пирамида,только в меньших размерах,почему на свободе ?

Гость|11.11.2017 19:55|

Удачное место они выбрали рядом с баром 777, возможно намекают куда ихние деньги ушли и на какое "важное" строительство, не?

Гость|11.11.2017 19:58|

Ещё раз повторюсь лучше Журавлев в клетке чем виниамин Бочкарев на свободе

Гость|11.11.2017 20:00|

Ты это пока ещё Пашков с ширшиной не в рифме 4211

Гость|11.11.2017 20:01|

Пензастрой однажды привлекали, чтобы решить проблемы других дольщиков. На Тамбовской. А теперь на него всех собак повесили. Бедный Журавлев.

Гость|11.11.2017 20:02|

А Глебов Михаил Юрьевич и Васильева вообще хохочет как можно посадить за хищение..

Гость|11.11.2017 20:06|

Для сравнения сходите завгв магазин и возьмите два апельсина и мимо кассы так я вам обещаю 15 суток Плюс год колонии вам обеспечан..

Гость|11.11.2017 20:08|

А тут миллионы и ничего

Гость|11.11.2017 20:16|

Митинг дятлов . Забыли в каком государстве живёте ? !

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