11.11.2017 | 17:11

Молодая семья Фиминых, в которой есть маленький ребенок, вынуждена жить на съемной квартире, хотя два года назад супруги приобрели двушку в строящемся доме на Ново-Казанской. Сдать многоэтажку должны были еще в 2016 году, но уже подходит к концу 2017-й, а застройщик так и не выполнил свои обязательства.

«Финансовые трудности, как нам объяснили, то есть недостаточно денег на строительство», - рассказал глава семейства Андрей Фимин.

«В доме 270 квартир, и все они распроданы», - добавила его супруга Ольга Фимина.

Вопрос «Куда делись деньги?» задают и десятки других дольщиков, вложившихся в строительство разных жилых комплексов: «Лукоморье», «На Стрельбищенской», «Райки». Эти люди купили квартиры в домах, которые возводит компания «Пензастрой», а теперь вышли на митинг.

«Мало людей задействованы в стройке. Такими темпами этот объем работ будут выполнять до китайской Пасхи, так скажем», - поделился мнением родственник участника долевого строительства Дмитрий Кочетков.

За забором, которым частично огорожена площадка на Ново-Казанской, изредка появляются люди. Но по словам мужчины, назвавшегося машинистом штукатурной станции, объект вовсе не заброшен.

«В понедельник приходите и посмотрите. Работы ведутся, штукатурим, отделку ведем», - заверил рабочий.

На вопрос журналиста, почему дом до сих пор не сдан, он согласился ответить только при выключенной камере.

Ответы от представителей компании «Пензастрой» участники долевого строительства жилого комплекса «Лукоморье» получают разные.

«Нам сказали, что будут сдавать очередями, то есть сначала первые три подъезда, а потом следующие три. В отделе маркетинга обещали сдать в 2017 году (летом), а сам Журавлев сказал, что в конце декабря. Верится, конечно, слабо, но хочется надеяться», - рассказала участница долевого строительства Марина Матюшкина.

«В настоящее время расследуются уголовные дела в отношении четырех застройщиков. Это ООО «Экономстройсервис», небезызвестный ООО «Пензастрой», АО «Декор-Трейд» и «Север-Траст», - прокомментировал прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Сергей Гончаров.

В отношении «Пензастроя» введена процедура наблюдения, а рассмотрение дела о банкротстве назначено на апрель 2018 года.