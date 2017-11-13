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Общество | Губернатор призвал тщательнее следить за состоянием дорог в области

13.11.2017|09:49
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На минувшей неделе в Пензенскую область приезжал шестой за год федеральный министр - глава ГУ МЧС России Владимир Пучков. Об этом напомнил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве в понедельник, 13 ноября.

«Если министры выбирают область как площадку для проведения совещаний, это значит у нас имеется накопленный положительный опыт, который можно демонстрировать. Вот министр провел совещание с участием и своих служб, и глав муниципальных образований, и членов правительства», - отметил Иван Белозерцев.

Отдельной темой состоявшегося тогда заседания стало обеспечение безопасности федеральных и муниципальных дорог. Владимир Пучков акцентировал внимание на необходимости их своевременной очистки и обеспечения техникой для эвакуации транспорта.

«Дорожные компании, которые выиграли торги на содержание дорог, и наши контролирующие службы должны постоянно выезжать на дороги проверять, что они находятся в нормальном состоянии. Чтобы люди не гибли», - указал губернатор министру строительства и дорожного хозяйства области Александру Гришаеву на нынешнем совещании.

При этом глава региона подчеркнул, что добросовестно работать должны все службы.

«Сегодня, если котельная какая-то дала сбой и ее сутки ремонтируют, это не так заметно. А когда на улице будет большая минусовая температура, 2-3 часа отключения будут восприниматься иначе. Приведите все в порядок сейчас. Поработаем сегодня - зима пройдет без проблем, халатно отнесемся - у нас будут головные боли», - предупредил Иван Белозерцев.

Кроме того, на совещании в правительстве глава администрации Пензы Виктор Кувайцев доложил о ситуации со вскрышными работами в областном центре.

«Не восстановлены два места на проезжей части, там работает водоканал. Еще 12 мест (не на проезжей части) - у МКП «Теплоснабжение». Рассчитываем их на этой неделе все закрыть», - сообщил мэр Пензы.

«Пока снег не выпал и морозы не сковали землю, обратите на это внимание. Наведите порядок, вы знаете эту работу», - заключил губернатор.

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Гость|13.11.2017 10:38|

Такое ощущение,что в Пензе два мэра-Белозерцев и Кувайцев. А областью кто-нибудь занимается?! Проблемы районов кого-нибудь интересуют?!

Гость|13.11.2017 10:40|

penzainform.ru писал(a):

и членов, - отметил Иван Белозерцев
penzainform.ru писал(a):
сковали землю- заключил губернатор.
penzainform.ru писал(a):
у нас будут головные боли», - предупредил Иван Белозерцев.
У Попкова головные боли не начались?

Гость|13.11.2017 11:46|

Пфффф Америку будто открыли.

Гость|13.11.2017 11:46|

Просьба не оставить без внимания проблему с дорогами в микрорайоне Шуист, а именно по улицам Щорса, Ново-Озерная, Озерная, Буровая. Дорога находится в ужасном состоянии: ямы, рытвины, непролазная грязь. Более 30 лет дорожное полотно не ремонтировалось Администрация уже два года отписывается — денег нет, ремонт не запланирован. Когда же мы появимся в списках? Как денег нет? В 2017 году выделили на область миллиард, на что он потрачен??? Едишь по городу, как по рельсам. Большой Сурский мост отремонтировали- сейчас хоть опять ремонтируй. Просьба организовать комиссию по вопросу капитального ремонта дорожного полотна по улицам Щорса, Ново-Озерная, Озерная, Буровая.

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