10.11.2017 | 14:35

«На территории Пензенской области идет очень энергичная работа по подготовке к зиме. С учетом прогноза погоды все службы подготовлены. Но мы с Иваном Александровичем (Белозерцевым. - Прим. ред.) сегодня еще раз обсудили проблемы и наращивание потенциала, который имеется», - сообщил глава МЧС России Владимир Пучков журналистам после заседания в региональном правительстве в пятницу, 10 ноября.

По его мнению, в Пензенской области применяются самые современные подходы по подготовке дорог к осени, зиме и весне. Местный опыт будет распространен на все регионы страны.

«Именно здесь, в Пензенской области, мы обсудили эти вопросы. Создание комфортных условий жизни людей и устойчивая работа всех систем жизнеобеспечения - это важнейшая сфера ответственности и МЧС России, и соответствующих служб субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления», - рассказал глава МЧС России.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что министр на заседании поставил задачи, которые нужно решать, чтобы не допускать чрезвычайных ситуаций.

«Министр правильно сказал сегодня: когда что-то случается, то идет ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. И это последствия недобросовестного подхода людей к своим должностным обязанностям - от оператора котельной до должностного лица», - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что Владимир Пучков особое внимание уделил теме очистки дорог от снега. «Часто бывает: когда выпал снег, дорожные службы не успевают очищать дороги. И у нас такие факты были в прошлые годы. Сейчас их меньше, так как дорожные службы становятся все более мощными, техника улучшается. Но нужно контролировать качество их работы», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев упомянув трагедию в Ижевске и подчеркнул необходимость профилактики, в особенности среди части населения, злоупотребляющей спиртным. «Все знают, где они проживают. Надо следить, чтобы не оставили включенным газ, чтобы не произошло взрыва. Это очень важно», - заявил глава региона.