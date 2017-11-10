Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|10 ноя 2017|15:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.98  |  $  59.28
 

Общество | В Пензе Владимир Пучков поднял тему очистки дорог от снега

10.11.2017|14:35
Печать

«На территории Пензенской области идет очень энергичная работа по подготовке к зиме. С учетом прогноза погоды все службы подготовлены. Но мы с Иваном Александровичем (Белозерцевым. - Прим. ред.) сегодня еще раз обсудили проблемы и наращивание потенциала, который имеется», - сообщил глава МЧС России Владимир Пучков журналистам после заседания в региональном правительстве в пятницу, 10 ноября.

По его мнению, в Пензенской области применяются самые современные подходы по подготовке дорог к осени, зиме и весне. Местный опыт будет распространен на все регионы страны.

«Именно здесь, в Пензенской области, мы обсудили эти вопросы. Создание комфортных условий жизни людей и устойчивая работа всех систем жизнеобеспечения - это важнейшая сфера ответственности и МЧС России, и соответствующих служб субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления», - рассказал глава МЧС России.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что министр на заседании поставил задачи, которые нужно решать, чтобы не допускать чрезвычайных ситуаций.

«Министр правильно сказал сегодня: когда что-то случается, то идет ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. И это последствия недобросовестного подхода людей к своим должностным обязанностям - от оператора котельной до должностного лица», - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что Владимир Пучков особое внимание уделил теме очистки дорог от снега. «Часто бывает: когда выпал снег, дорожные службы не успевают очищать дороги. И у нас такие факты были в прошлые годы. Сейчас их меньше, так как дорожные службы становятся все более мощными, техника улучшается. Но нужно контролировать качество их работы», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев упомянув трагедию в Ижевске и подчеркнул необходимость профилактики, в особенности среди части населения, злоупотребляющей спиртным. «Все знают, где они проживают. Надо следить, чтобы не оставили включенным газ, чтобы не произошло взрыва. Это очень важно», - заявил глава региона.

0
0
0
0
 
Гость|10.11.2017 14:46|

penzainform.ru писал(a):

По его мнению, в Пензенской области применяются самые современные подходы по подготовке дорог к осени, зиме и весне. Местный опыт будет распространен на все регионы страны.
ЭТО КАКИЕ??? Складывать снег в сугробы по углам перекрестков и проезжих частей? Или щедро посыпать поверх снега инновационным песком?

Гость|10.11.2017 14:51|

penzainform.ru писал(a):

«У нас были заносы в прошлые годы. Сейчас их меньше, так как дорожные службы работают, техника улучшается. Но нужно контролировать их работу», - отметил губернатор.
Снега то ещё вроде не было, какие заносы?

А... Это другие заносы, ну тогда года были жирные-заносы были больше.

Гость|10.11.2017 14:58|

Лучше бы приехал в июле,тогда было лучше с уборкой снега.

Гость|10.11.2017 15:06|

penzainform.ru писал(a):

По его мнению, в Пензенской области применяются самые современные подходы по подготовке дорог к осени, зиме и весне. Местный опыт будет распространен на все регионы страны.
Нет, ну понятно что министру показали только то, что ему надо было увидеть. Но зачем этот бред писать для тех, кто живет в Пензе и видит все эти современные подходы во всей красе? И как техника работает в снегопады, и как снег убирают на обочины, занимая половину полосы с каждой стороны, и песок, который потом всю весну и лету перекатывается по городу, оседая где только можно...

Гость|10.11.2017 15:10|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

По его мнению, в Пензенской области применяются самые современные подходы по подготовке дорог к осени, зиме и весне. Местный опыт будет распространен на все регионы страны.

ЭТО КАКИЕ??? Складывать снег в сугробы по углам перекрестков и проезжих частей? Или щедро посыпать поверх снега инновационным песком?

Йопт, да каша!Конечно инновационная юркина каша слоем 5 см!

Гость|10.11.2017 15:14|

Чухальниками своими почесали про подготовку и всё!где его объяснения про 4 ноября?!

Гость|10.11.2017 15:22|

Главное доложили московскому чиновнику,что у нас снег убирается по новейшим технологиям( местного изобретения))),а дальше уже уборка этого пресловутого снега как уж пойдет....,главное МЫСЛЬ вовремя донесли)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!