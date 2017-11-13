13.11.2017 | 09:13

В понедельник, 13 ноября, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев напомнил, что до конца года остается совсем немного времени. Поэтому и членам правительства, и главам муниципальных образований необходимо активно работать над выполнением планов уходящего 2017 года.

Губернатор перечислил несколько основных задач, которые надо решить. Так, требуется в полном объеме и с высоким качеством освоить выделенные денежные средства. Необходимо провести мероприятия, запланированные до конца года: это и подведение итогов, и постановка задач на следующий год, и новогодние мероприятия.

«Особенно обращаю внимание на организацию праздника для детей из малообеспеченных семей. Ни один ребенок не должен остаться без подарка», - напомнил Иван Белозерцев.

Кроме того, следует уже сейчас приступить к украшению населенных пунктов к новогодним праздникам.

«Если это делать за неделю до 31 декабря, то и новогоднее настроение будет всего неделю. Давайте сделаем людям праздник заранее. Нужно приступать уже сейчас, особенно в Пензе. Нужно привлечь к украшению руководителей промышленных предприятий и бизнеса, чтобы они нарядили свои офисы, здания, объекты. Кроме того, следует привлекать предпринимателей к украшению мест массовых гуляний, но делать это по закону, не выламывая руки, а обращаться письменно и оформлять все документально», - нацелил губернатор.

Кроме того, глава региона дал поручение министру сельского хозяйство Андрею Бурлакову: торговым сетям нужно заранее готовиться к празднику, в магазинах уже должны появиться новогодние елки.