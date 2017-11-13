Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|13 ноя 2017|10:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Дождь |
0oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.98  |  $  59.28
 

Общество | Бизнесменов привлекут к новогоднему украшению мест массовых гуляний

13.11.2017|09:13
Печать

В понедельник, 13 ноября, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев напомнил, что до конца года остается совсем немного времени. Поэтому и членам правительства, и главам муниципальных образований необходимо активно работать над выполнением планов уходящего 2017 года.

Губернатор перечислил несколько основных задач, которые надо решить. Так, требуется в полном объеме и с высоким качеством освоить выделенные денежные средства. Необходимо провести мероприятия, запланированные до конца года: это и подведение итогов, и постановка задач на следующий год, и новогодние мероприятия.

«Особенно обращаю внимание на организацию праздника для детей из малообеспеченных семей. Ни один ребенок не должен остаться без подарка», - напомнил Иван Белозерцев.

Кроме того, следует уже сейчас приступить к украшению населенных пунктов к новогодним праздникам.

«Если это делать за неделю до 31 декабря, то и новогоднее настроение будет всего неделю. Давайте сделаем людям праздник заранее. Нужно приступать уже сейчас, особенно в Пензе. Нужно привлечь к украшению руководителей промышленных предприятий и бизнеса, чтобы они нарядили свои офисы, здания, объекты. Кроме того, следует привлекать предпринимателей к украшению мест массовых гуляний, но делать это по закону, не выламывая руки, а обращаться письменно и оформлять все документально», - нацелил губернатор.

Кроме того, глава региона дал поручение министру сельского хозяйство Андрею Бурлакову: торговым сетям нужно заранее готовиться к празднику, в магазинах уже должны появиться новогодние елки.

0
0
0
0
 
Гость|13.11.2017 09:27|

начните со жрецов. У них денег много, а налогов нет - пусть пусть попы и покажут, как надо украшать. Посмотрим, как они украсят Советскую площадь, и захваченный сквер.

Гость|13.11.2017 09:37|

"Бизнесменов" привлекут !....удачнее будет.

Гость|13.11.2017 09:46|

Все, бюджетные бабки растащили, пора со стороны привлекать.

Гость|13.11.2017 10:03|

Не растащили, а отвлекли

Гость|13.11.2017 10:18|

Гость писал(a):

Бизнесменов" привлекут !
Обычно если привлекают к ответственности))) Обязаловка есть а коммунизма нет, это как?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!