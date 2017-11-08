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Общество | В Пензенской области стартовал конкурс «Лучший офицер-наставник»

08.11.2017|09:02
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В Пензенской области стартовал конкурс «Лучший офицер-наставник, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, педагог дополнительного образования детей, реализующий программы военно-патриотической направленности».

Участникам конкурса необходимо до 25 ноября подать документы в министерство образования области (г. Пенза, ул. Маркина, 2, каб. № 507). Денежное поощрение для каждого из победителей составит 25 тысяч рублей.

«Конкурс не проводился в Пензенской области с 2008 года. В 2016 году губернатор Иван Белозерцев принял решение о его возрождении», - напоминает пресс-служба регионального минобразования.

В 2016 году профессиональное состязание проходило с 26 сентября по 26 октября. На эти цели из регионального бюджета выделили 400 тысяч рублей. На конкурс было представлено более 30 работ. Жюри признало победителями 16 педагогов. Они получили дипломы и денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей каждый.

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