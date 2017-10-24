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Общество | Пензенских земледельцев просят помочь малоимущим семьям

24.10.2017|09:41
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На оперативном совещании, которое прошло в правительстве области в понедельник, 23 октября, Иван Белозерцев поставил задачу проверить списки детей из семей, в которых родители злоупотребляют спиртным. Совместную работу проведут три региональных министерства - образования, труда и здравоохранения.

«Если мы знаем, что родители наверняка будут употреблять алкоголь и в новогодние праздники дети останутся без надзора взрослых, надо принять меры, которые позволят предотвратить несчастные случаи», - пояснил губернатор.

Кроме того, глава региона предложил земледельцам оказать продовольственную помощь малообеспеченным семьям.

«В этом году мы собрали хороший урожай овощей. Поручаю министерству сельского хозяйства проработать вопрос с ведущими аграриями региона, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается, помочь им заготовить продукты на зиму - обеспечить сахаром, мукой, картофелем, овощами», - конкретизировал Иван Белозерцев.

Подобное предложение губернатор также внес в октябре 2016 года. Тогда пензенские сельхозпроизводители активно поддержали инициативу и поделились урожаем с многодетными и малообеспеченными семьями.

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Гость|24.10.2017 09:56|

А государству самому слабо поддержать своих граждан? Или оно только долги другим странам прощать может, да гуманитарную помощь иностранным гражданам предоставлять на наши же налоги?

Гость|24.10.2017 09:57|

penzainform.ru писал(a):

Поручаю министерству сельского хозяйства проработать вопрос с ведущими аграриями региона, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается, помочь им заготовить продукты на зиму - обеспечить сахаром.... - конкретизировал Иван Белозерцев.
... и дрожжами!

Гость|24.10.2017 09:57|

Вы хотя бы этих вот аграриев от каких то налогов избавьте?

Гость|24.10.2017 09:59|

А к Супикову не пробовали обращаться за помощью-вдруг он поможет?

Гость|24.10.2017 10:10|

Пожалуй, поддержу!

Конечно, много можно рассуждать почему государство не поддерживает и т.д.

Но ведь,это- дело каждого- поддержать или нет,если родители у них только одним местом думают,вернее не думают.

Дети в чем виноваты?

Гость|24.10.2017 10:14|

Ага, эти малоимущие будут водку пьянствовать, а ты им помогай!? А что мешает малоимущим самостоятельно выращивать картошку, морковь и др. овощи в небольшом количестве?

Гость|24.10.2017 10:15|

ВОТ И ХОРОШО ЧТО ТАК, ЧТО ВСЕГДА ЕСТЬ ТЕ КОМУ МОЖНО БЛАГОТВОРИТЬ И ПОМОГАТЬ И МИЛОСЕРДСТВОВАТЬ, ИНАЧЕ МИР БЫ ПРЕВРАТИЛСЯ В СТАДО ЭГОИСТИЧНЫХ РАВНОДУШНЫХ СЕБЯЛЮБИВЫХ СКОТОПОДОБИЙ...

Гость|24.10.2017 10:18|

КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ ЕСТ.

Гость|24.10.2017 11:11|

Да. Кто не работает, тот и ест.

Может придумать какой-нибудь закон, чтобы обязать этих родителей работать. Разве это правильно, что родители не думают, чем они будут кормить своих детей? А дети эти вырастут, они будут потом работать? Я думаю, нет. А зачем? Ведь государство накормит их, отнимет у бедного крестьянина последний кусок и отдаст им.

Я правильно понимаю? У нас ведь гуманное государство. Многодетные-это семьи, не где три и более детей, а те семьи, где родители не работают. А я мама четырёх детей-не многодетная. Потому что мы с мужем работаем, платим налоги и занимаемся своими детьми. Нам в саду можно льготы отменить.

Сейчас многие браки не регистрируют. Числятся матерями-одиночками.

А как же СЕМЬЯ-ЯЧЕЙКА общества. Куда катится наше общество?.

Имя: Гость
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