24.10.2017 | 09:41

На оперативном совещании, которое прошло в правительстве области в понедельник, 23 октября, Иван Белозерцев поставил задачу проверить списки детей из семей, в которых родители злоупотребляют спиртным. Совместную работу проведут три региональных министерства - образования, труда и здравоохранения.

«Если мы знаем, что родители наверняка будут употреблять алкоголь и в новогодние праздники дети останутся без надзора взрослых, надо принять меры, которые позволят предотвратить несчастные случаи», - пояснил губернатор.

Кроме того, глава региона предложил земледельцам оказать продовольственную помощь малообеспеченным семьям.

«В этом году мы собрали хороший урожай овощей. Поручаю министерству сельского хозяйства проработать вопрос с ведущими аграриями региона, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается, помочь им заготовить продукты на зиму - обеспечить сахаром, мукой, картофелем, овощами», - конкретизировал Иван Белозерцев.

Подобное предложение губернатор также внес в октябре 2016 года. Тогда пензенские сельхозпроизводители активно поддержали инициативу и поделились урожаем с многодетными и малообеспеченными семьями.