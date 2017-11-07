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Общество | В Пензе проверили наличие посланий потомкам в капсулах

07.11.2017|09:22
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В воскресенье, 5 ноября, в Пензе проверили наличие капсул с посланиями потомкам, которые были замурованы в стелу «Слава героям» в 1967 и 1977 годах, на 50- и 60-летний юбилей Октябрьской революции.

Подготовка к вскрытию капсул с посланиями потомкам началась за несколько месяцев. Были изучены архивные материалы, свидетельства очевидцев, проведено обследование гранитной стелы. Вскрыть капсулы решили заблаговременно, в специальных условиях, чтобы исторические артефакты не получили непоправимых повреждений.

«Главным мотивом такого решения стало бережное отношение к истории, сохранение материалов, которые впоследствии станут музейными экспонатами. Кроме того, существовала версия, что в 90-е годы стела была вскрыта и капсулы уже были извлечены», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Работы по вскрытию фрагмента стены проводили сотрудники МЧС и Управления ЖКХ города Пензы. Специалисты обследовали и сняли первую плиту. Было видно, что она имеет изъяны, в некоторых местах треснута. Подтвердилась версия того, что в 90-е годы ее уже снимали.

После вскрытия плиты открылось бетонное пространство, в котором лежала первая капсула округлой формы. В ней должна была находиться аудиозапись послания потомкам 1967 года. Специалисты предположили, что пленка окажется в ветхом состоянии.

В специальных условиях сотрудники МЧС вскрыли капсулу. Работа заняла около часа. Последняя оболочка была полиэтиленовой. Когда ее сняли, почувствовался резкий запах. Стало понятно, что содержимое восстановлению не подлежит и носитель может быть использован только как экспонат музея.

Для торжественной церемонии, которая состоится во вторник, 7 ноября, запись была реконструирована. У «Ростка» гости церемонии услышат аудиопослание из 1967 года в исполнении артиста театра «Голос поэта» Михаила Рудакова.

Потом специалисты обследовали пространство стелы специальным оборудованием и обнаружили капсулу с посланием потомкам 1967 года, сделанным на прорезиненной бумаге и хорошо сохранившимся. Намокшую бумагу просушили в специальных условиях.

«Подлинный текст послания отличается от известного архивного текста, автором которого является пензенский журналист и краевед Федор Дворянов. Как оказалось, существовало несколько версий документа. Теперь у пензенцев есть возможность изучить его оригинал», - отметили в мэрии.

Со вскрытием капсулы закладки 1977 года проблем не возникло. Она была запаяна в вакуумную стеклянную трубку. Текст не намок и хорошо сохранился. Он будет зачитан на торжественной церемонии.

Все обнаруженные предметы были возвращены в стелу. Торжественная церемония состоится 7 ноября в 10:00 у «Ростка». Артефакты будут переданы в краеведческий музей, где с ними смогут ознакомиться все желающие.

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Гость|07.11.2017 09:53|

и чё в ней написано? мне почему то кажется, что это приведет всех в дикий ржач)))

Гость|07.11.2017 09:59|

А зачем улицы перекрывать?что за дибилизм?????что такого произошло,что аж улицы перекрыли. Я в шоке от местных...

Гость|07.11.2017 10:07|

Неясно: сначала какую-то капсулу от 1967 года с резким запахом нашли, потом вторую 1967 года, а потом 3? Их сколько всего?

Гость|07.11.2017 10:09|

Гость писал(a):

Их сколько всего?
запах был такой резкий, что там сразу два десятка капсул появилось :)

Гость|07.11.2017 10:14|

Всрытие зарание произвелось во избежание нежелаемого текста. Чтобы простому народу на церемонии озвучить банальный текст не несущщй ни какой толковой информации.

Гость|07.11.2017 10:14|

Если вскрыли заранее, значит боялись, что там будет написана правда, которая не нужна чиновникам, и подложили послание с тем, что нам (массам) можно услышать. Так что послание подменили однозначно. А все эти разговоры, что подстраховались как-бы казус на вскрытии капсулы не произошел, и что аудиозапись была в пакетик завернута - это все отговорки. Очередное запудривание мозгов. Так что настоящее послание нам никогда не озвучат...

Гость|07.11.2017 10:14|

Молодцы, подготовились

Гость|07.11.2017 10:16|

Я с самого начала неверил в эту дурь. Если и была капсула то ее вскрыли заранее. И могли заложить туда все что угодно не за долго до официального вскрытия.

Имя: Гость
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