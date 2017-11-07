07.11.2017 | 09:22

В воскресенье, 5 ноября, в Пензе проверили наличие капсул с посланиями потомкам, которые были замурованы в стелу «Слава героям» в 1967 и 1977 годах, на 50- и 60-летний юбилей Октябрьской революции.

Подготовка к вскрытию капсул с посланиями потомкам началась за несколько месяцев. Были изучены архивные материалы, свидетельства очевидцев, проведено обследование гранитной стелы. Вскрыть капсулы решили заблаговременно, в специальных условиях, чтобы исторические артефакты не получили непоправимых повреждений.

«Главным мотивом такого решения стало бережное отношение к истории, сохранение материалов, которые впоследствии станут музейными экспонатами. Кроме того, существовала версия, что в 90-е годы стела была вскрыта и капсулы уже были извлечены», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Работы по вскрытию фрагмента стены проводили сотрудники МЧС и Управления ЖКХ города Пензы. Специалисты обследовали и сняли первую плиту. Было видно, что она имеет изъяны, в некоторых местах треснута. Подтвердилась версия того, что в 90-е годы ее уже снимали.

После вскрытия плиты открылось бетонное пространство, в котором лежала первая капсула округлой формы. В ней должна была находиться аудиозапись послания потомкам 1967 года. Специалисты предположили, что пленка окажется в ветхом состоянии.

В специальных условиях сотрудники МЧС вскрыли капсулу. Работа заняла около часа. Последняя оболочка была полиэтиленовой. Когда ее сняли, почувствовался резкий запах. Стало понятно, что содержимое восстановлению не подлежит и носитель может быть использован только как экспонат музея.

Для торжественной церемонии, которая состоится во вторник, 7 ноября, запись была реконструирована. У «Ростка» гости церемонии услышат аудиопослание из 1967 года в исполнении артиста театра «Голос поэта» Михаила Рудакова.

Потом специалисты обследовали пространство стелы специальным оборудованием и обнаружили капсулу с посланием потомкам 1967 года, сделанным на прорезиненной бумаге и хорошо сохранившимся. Намокшую бумагу просушили в специальных условиях.

«Подлинный текст послания отличается от известного архивного текста, автором которого является пензенский журналист и краевед Федор Дворянов. Как оказалось, существовало несколько версий документа. Теперь у пензенцев есть возможность изучить его оригинал», - отметили в мэрии.

Со вскрытием капсулы закладки 1977 года проблем не возникло. Она была запаяна в вакуумную стеклянную трубку. Текст не намок и хорошо сохранился. Он будет зачитан на торжественной церемонии.

Все обнаруженные предметы были возвращены в стелу. Торжественная церемония состоится 7 ноября в 10:00 у «Ростка». Артефакты будут переданы в краеведческий музей, где с ними смогут ознакомиться все желающие.