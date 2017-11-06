06.11.2017 | 16:18

В понедельник, 6 ноября, мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил готовность набережной к проведению торжественной церемонии 7 ноября. В 10:00 там вскроют капсулы с письмами потомкам, замурованные в стеле «Слава Героям» в 1967 и 1977 годах.

«Событие, которое завтра состоится, люди ждали много лет. Нужно, чтобы мероприятие прошло на достойном уровне», - отметил Виктор Кувайцев.

Накануне мэр потребовал, чтобы организация, занимающаяся реконструкцией набережной, огородила строительную площадку. Во время осмотра выяснилось, что подрядчик при выполнении работ перемещает материалы по отремонтированной смотровой площадке.

«Виктор Николаевич распорядился прекратить подобную практику, направить претензию в адрес подрядной организации, обязать ее привести строительную площадку в соответствие, обозначить ее границы вдоль тротуаров сигнальными лентами, а также очистить гранитную плитку возле «Ростка» от грязи», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Очистить часть дороги, примыкающую к данной зоне, и тротуары предстоит МУП «Пензадормост».

7 ноября с 9:00 до 11:30 в центре Пензы с связи с проведением мероприятий, посвященных 100-летней годовщине со дня Октябрьской революции, изменятся маршруты движения общественного транспорта. Это касается автобусов № 80, 82c и 99, а также маршруток № 5к, 13, 81.

С 22:00 6 ноября до 11:30 7 ноября улица Славы от Кирова до Урицкого будет перекрыта для транспорта. 7 ноября с 9:30 до 10:00 будет прекращено движение на участке улицы Кирова от М. Горького до Бакунина. Также с 9:00 до 11:30 закроют участок Урицкого от М. Горького до Бакунина.