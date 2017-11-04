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Общество | В день 100-летия революции в Пензе изменятся автобусные маршруты

04.11.2017|09:18
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Во вторник, 7 ноября, с 9:00 до 11:30 в центре Пензы изменятся маршруты движения общественного транспорта. Как пояснили в пресс-службе администрации, это связано с проведением мероприятий, посвященных 100-летней годовщине со дня Октябрьской революции.

Общественный транспорт будет двигаться по следующим схемам:

- автобусы большого и малого класса № 80, 82c и 99 поедут с улицы Бакунина по Суворова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

- маршрутки № 81 с улицы Бакунина двинутся по Чехова, Суворова и далее по маршруту;

- маршрутки № 5к с улицы Урицкого отправятся по Максима Горького, Кирова и далее по маршруту в обоих направлениях;

- маршрутки № 13 с улицы Чехова проследуют по Кирова, Чехова (с разворотом на перекрестке улиц Кирова и Славы) и далее по маршруту.

Как сообщалось ранее, с 22:00 6 ноября до 11:30 7 ноября улица Славы от Кирова до Урицкого будет перекрыта для транспорта. 7 ноября с 9:30 до 10:00 будет прекращено движение на участке улицы Кирова от М. Горького до Бакунина. Также с 9:00 до 11:30 закроют участок Урицкого от М. Горького до Бакунина.

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Гость|04.11.2017 09:44|

penzainform.ru писал(a):

это связано с проведением мероприятий, посвященных 100-летней годовщине со дня Октябрьской революции.

С чего бы это празднуют свергнутый строй? Нынче логичней праздновать переворот 1991 г.

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