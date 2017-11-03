03.11.2017 | 10:55

Во вторник, 7 ноября, в Пензе на период проведения мероприятий, посвященных 100-летней годовщине Октябрьской революции 1917 года, изменится схема организации дорожного движения.

С 22:00 6 ноября до 11:30 7 ноября будет ограничена стоянка и прекращено движение транспорта на участке улицы Славы от Кирова до Урицкого. При этом для общественного транспорта улицу Славы откроют уже в 9:00 7 ноября.

7 ноября с 9:30 до 10:00 будет прекращено движение на участке улицы Кирова от М. Горького до Бакунина.

Также с 9:00 до 11:30 закроют участок Урицкого от М. Горького до Бакунина.