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Общество | 7 ноября в Пензе временно закроют участки ул. Славы, Кирова и Урицкого

03.11.2017|10:55
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Во вторник, 7 ноября, в Пензе на период проведения мероприятий, посвященных 100-летней годовщине Октябрьской революции 1917 года, изменится схема организации дорожного движения.

С 22:00 6 ноября до 11:30 7 ноября будет ограничена стоянка и прекращено движение транспорта на участке улицы Славы от Кирова до Урицкого. При этом для общественного транспорта улицу Славы откроют уже в 9:00 7 ноября.

7 ноября с 9:30 до 10:00 будет прекращено движение на участке улицы Кирова от М. Горького до Бакунина.

Также с 9:00 до 11:30 закроют участок Урицкого от М. Горького до Бакунина.

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Гость|03.11.2017 11:36|

Будет знамение,гром и молния. Нелься смс из прошлого вскрывать.

Гость|03.11.2017 11:40|

Гость писал(a):

Нелься смс из прошлого вскрывать.
Это Вы про Советскую площадь и бесконтрольную жадность жрецов? Это да - нельзя жрецам волю давать - все захапают.

Имя: Гость
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