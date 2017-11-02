02.11.2017 | 11:13

С начала 2017 года в Пензенской области зарегистрировано 11 случаев бешенства животных. Заболевание фиксировалось в Пензе, а также в Бековском, Белинском, Шемышейском, Бессоновском, Лунинском, Мокшанском, Пензенском районах.

Среди заболевших одна корова, три лисы, три собаки и четыре кошки.

Специалисты отмечают тенденцию к активизации эпизоотического процесса: четыре случая заболевания из общего количества зарегистрированы в период с 5 октября. Они произошли в Лунинском и Пензенском районах, а также в областном центре.

«Случаев гидрофобии людей не зарегистрировано. Напоминаем, что бешенство - абсолютно смертельное инфекционное заболевание. Единственный метод его предупреждения в случае укуса, ослюнения, оцарапывания, нанесенного больным животным - проведение антирабических прививок в медицинских учреждениях», - предупреждает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.