02.11.2017 | 09:52

В субботу, 4 ноября, в честь празднования православными христианами дня Казанской иконы Божией Матери, в Заречном в храме Рождества Христова в 8:00 состоится торжественная литургия, после которой верующие пройдут по улицам города крестным ходом.

Его маршрут будет отличаться от прошлогоднего. Это связано с тем, что ярмарку выходного дня перенесли с улицы Строителей на Озерскую.

«Маршрут крестного хода следующий: улица Заречная - проспект 30-летия Победы - улица Озерская - улица Ахунская - ПО «Старт» имени М. В. Проценко - улица Литке (Воскресенский молитвенный дом) - 20-я дорога - проспект Мира - Молодежный проезд - улица Любовина - улица Заречная (храм Рождества Христова)», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на Управление общественных связей Заречного.

Общая протяженность пути составит порядка 10 километров. Для тех, кому тяжело будет преодолеть это расстояние, предоставят автобус. После завершения шествия в храме Рождества Христова пройдет трапеза.

По словам настоятеля храма Рождества Христова Александра Овцынова, для участия в крестном ходе следует принести с собой домашнюю икону.