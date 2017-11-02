Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|2 ноя 2017|10:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Снег |
  67.71  |  $  58.16
 

Общество | 4 ноября в Заречном участники крестного хода пройдут около 10 км

02.11.2017|09:52
Печать

В субботу, 4 ноября, в честь празднования православными христианами дня Казанской иконы Божией Матери, в Заречном в храме Рождества Христова в 8:00 состоится торжественная литургия, после которой верующие пройдут по улицам города крестным ходом.

Его маршрут будет отличаться от прошлогоднего. Это связано с тем, что ярмарку выходного дня перенесли с улицы Строителей на Озерскую.

«Маршрут крестного хода следующий: улица Заречная - проспект 30-летия Победы - улица Озерская - улица Ахунская - ПО «Старт» имени М. В. Проценко - улица Литке (Воскресенский молитвенный дом) - 20-я дорога - проспект Мира - Молодежный проезд - улица Любовина - улица Заречная (храм Рождества Христова)», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на Управление общественных связей Заречного.

Общая протяженность пути составит порядка 10 километров. Для тех, кому тяжело будет преодолеть это расстояние, предоставят автобус. После завершения шествия в храме Рождества Христова пройдет трапеза.

По словам настоятеля храма Рождества Христова Александра Овцынова, для участия в крестном ходе следует принести с собой домашнюю икону.

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
 
Гость|02.11.2017 10:18|

Опять намечается грустный карнавал.

Гость|02.11.2017 10:19|

Все таки демонстрация на седьмое ноября мне больше нравилась. Песни, пляски, гармонь с собой брали. Флаги, воздушные шарики. цветы, все нарядные с детьми.

Гость|02.11.2017 10:21|

penzainform.ru писал(a):

ия в крестном ходе следует принести с собой домашнюю икону.

Это религиозный бессмертный полк?

Гость|02.11.2017 10:27|

Ну ход я ещё понимаю,а кататься в автобусе за идущими,вот это зачем ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!