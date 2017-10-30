30.10.2017 | 18:06

Погорельцы из Леонидовки оказались практически один на один со своими проблемами: без крыши над головой и без возможности ее обрести. Им некуда больше идти.

«Я осталась на улице с двумя маленькими детьми, сгорело все имущество. И как бы все-таки у нас 19 семей, а не мы они такие. Также много несовершеннолетних детей, проживавших в этом доме. Хотя бы оказали помощь на первое время - предоставили жилье, где я смогла бы с ребенком разместиться. Водить его также в садик, чтобы нам немножко встать на ноги», - рассказала одна из погорельцев Альбина Атанькина.

«Мама здесь жила одна, отца похоронили в августе месяце, слава богу, не дожил он. И тоже всю жизнь, как говорится, в чем-то себе отказывала... Мы сделали недавно ремонт, а теперь все пошло прахом», - посетовал родственник пережившей пожар пенсионерки Игорь Завин.

Как выяснилось, у некоторых погорельцев нет официальной регистрации.

«Никогда не думали об этом - жилье было в собственности, а прописки не было, и сейчас нам не положено вообще ничего из-за того, что мы здесь не прописаны. Ни тысячу, ни десять, ни губернаторские - вообще ничего», - пояснила погорелец Елена Рыжова.

В результате пожара в 19-квартирном доме № 33а на улице Школьной погорельцами в общей сложности стали 37 человек. По одной из версий, возгорание началось из-за неисправности газового оборудования.

Что же касается помощи жильцам сгоревшего дома, то администрация Леонидовского сельсовета, а также Пензенского района предприняли следующие меры.

«Всем жителям были предложены варианты временного размещения, в том числе командиром военной части было предложено размещение в общежитии и в квартирах вахтового городка на станции Леонидовка. Детям, которые посещают школу, оказана помощь по обеспечению учебниками и канцелярскими принадлежностями», - прокомментировала и. о. заместителя администрации Пензенского района Валентина Фокина.

В настоящее время ведется работа по восстановлению документов, утраченных во время пожара, и готовятся официальные бумаги для оказания материальной помощи из средств района и поселения. Местные власти рассчитывают на денежную поддержку со стороны бизнесменов и руководителей предприятий. Им также направлены письма с соответствующей просьбой.