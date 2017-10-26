26.10.2017 | 18:02

36 жильцов дома № 33а на улице Школьной в селе Леонидовка остались без крыши над головой в результате пожара, который произошел в квартире № 15.

«Звонит мне соседка, не соседка даже, она живет за магазином: «Вера Петровна, дом горит! Срочно приезжай». Я звоню дочке, хорошо, что у нее машина, она на работе была. И вот приехали», - рассказала жительница дома Вера Стадникова.

По одной из версий, возгорание началось из-за неисправности газового котла, который хозяева жилища установили три дня назад.

«Баллон взорвался. Она его стала включать, он как даст - и все! И пошло по крыше, по чердаку», - рассказал житель села Виктор.

Котел с места происшествия изъят. Чтобы выявить причины воспламенения оборудования, будет проводиться пожарно-техническая экспертиза в испытательной лаборатории.

Огонь распространялся в обе стороны от эпицентра.

«Два гидранта унесли на ту сторону, эту сторону вообще никто не тушит. Никому не надо! Пожилые люди здесь живут, поэтому никому не надо! Это что такое?» - возмутилась одна из сельчан.

Тушить пожар специалистам помогали и добровольцы из местных жителей. В ликвидации возгорания участвовали 36 сотрудников МЧС из Пензы, Леонидовки и Заречного, а также девять единиц спецтехники.

«1935 года эта постройка. Ранее здесь были конюшни. В 80-х годах прошлого века здесь была школа. После этого, где-то в 1985 году, здание было передано под жилье, и с тех пор изменено было его функциональное назначение: здесь было оборудовано 19 жилых квартир», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Игорь Черушов.

В настоящий момент администрацией села Леонидовка принято решение о предоставлении временного жилья погорельцам. Нескольких желающих поселят в Кондоле, остальных заберут родственники.