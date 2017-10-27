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Общество | Вход в бар и дверь жилого подъезда теперь могут располагаться рядом

27.10.2017|15:55
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Министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков представил проект о внесении изменений в отдельные региональные законы. Одно из них касается деятельности ресторанов, баров и кафе, расположенных в многоквартирных домах. На заседании комитета по экономической политике регионального Законодательного собрания после доклада разгорелось оживленное обсуждение.

«Нами было установлено ограничение по входу: вход должен быть отдельным и не соприкасаться со входом в жилое помещение. Сейчас на федеральном уровне такое ограничение отменено, и вход в бар, кафе, ресторан может быть с любой точки обеспечен», - рассказал Андрей Бурлаков.

«Я считаю, что после принятия мы должны обратиться к законодателю с просьбой ввести обременения в эту сферу деятельности. Ну так невозможно! В многоквартирных домах в одном подъезде - тут и дети, тут же и коллеги некоторые, которые в каком-то состоянии. Это ненормальное явление», - подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергей Егоров.

Как отметили члены комитета, они не имеют полномочий отклонить федеральные поправки, но готовы выступить с законодательной инициативой в Государственную Думу об отмене снятия ограничений, поскольку считают, что двери многоквартирных домов не должны быть входом в питейные заведения.

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