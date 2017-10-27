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Общество | «Пензаплат» попросили отменить сбор в 10 рублей при оплате питания

27.10.2017|11:13
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Управление образования Пензы было категорически против введения комиссии при оплате школьного питания. Об этом заявил руководитель ведомства Юрий Голодяев на сессии городской думы в пятницу, 27 октября.

«До 15 октября «Пензаплат» бесплатно перечислял деньги из терминалов на карты. Против решения ввести комиссию мы возражали, так как понимали, что это приведет к значительному недовольству родителей и уменьшению количества питающихся детей», - пояснил Юрий Голодяев.

Управлением образования доведены до родителей варианты оплаты питания без комиссии. Кроме того, достигнута договоренность с одним из банков о бесплатном оформлении всем желающим родителям социальной карты, с которой будет производиться бескомиссионное списывание средств на оплату питания.

«Банк сам оформит эти карты родителям, и потом представитель банка приедет в школу и передаст их родителям», - сообщил Юрий Голодяев.

Также он доложил, что в правительстве области состоялось совещание, где «Пензаплату» было дано задание, оставив комиссию в 1%, снять минимальный платеж в 10 рублей.

«Сейчас этот вопрос ими прорабатывается, пока ответа нет. Их учредители в Москве», - добавил Юрий Голодяев.

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Гость|27.10.2017 11:32|

Банк норм идею прокинул. Уважительно.

Гость|27.10.2017 11:34|

penzainform.ru писал(a):

пока ответа нет. Их учредители в Москве
Политика в РФ : взимать деньги с беспомощных. Налоги с богатых нельзя увеличивать - приравнять к европейским.

Гость|27.10.2017 11:37|

Это все деньги будут через кузнецкий банк? А куда смотрят ФАС и прокуратура?

Гость|27.10.2017 11:39|

в тот же карман только другим путём?

Гость|27.10.2017 11:39|

Учредители в Москве. А у нас везде уши из Москвы торчат. Вся инициатива оттуда,и бабло рубят только москвичи-сдирая три шкуры с народа.

Гость|27.10.2017 11:50|

penzainform.ru писал(a):

правление образования Пензы было категорически против введения комиссии при оплате школьного питания. Об этом заявил руководитель ведомства Юрий Голодяев
Но сумма взноса в карман не позволила чиновникам противостоять воровству.

Гость|27.10.2017 11:56|

penzainform.ru писал(a):

Управление образования Пензы было категорически против
Кто вам поверит?

Гость|27.10.2017 11:56|

Банк Кузнецкий - это же банк Бочкарева, а теперь наследников видимо.

Гость|27.10.2017 11:57|

Учредители в Москве. А у нас везде уши из Москвы торчат. Вся инициатива оттуда,и бабло рубят только москвичи-сдирая три шкуры с народа.

Вы главное плотите смерды и получайти уши от дохлого осла...

Гость|27.10.2017 12:03|

penzainform.ru писал(a):

Управлением образования доведены до родителей варианты оплаты питания без комиссии.
НИЧЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕМ. РОДИТЕЛИ.

Гость|27.10.2017 12:04|

Гость писал(a):

Вы главное плотите смерды и получайти уши от дохлого осла...
точно о тех, кто взвалил на себя груз в виде ленивицы-домохозяики-инстокрамщицы трехтонной жены и наструганных детишков "очень раннего" развития.

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