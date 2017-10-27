27.10.2017 | 11:13

Управление образования Пензы было категорически против введения комиссии при оплате школьного питания. Об этом заявил руководитель ведомства Юрий Голодяев на сессии городской думы в пятницу, 27 октября.

«До 15 октября «Пензаплат» бесплатно перечислял деньги из терминалов на карты. Против решения ввести комиссию мы возражали, так как понимали, что это приведет к значительному недовольству родителей и уменьшению количества питающихся детей», - пояснил Юрий Голодяев.

Управлением образования доведены до родителей варианты оплаты питания без комиссии. Кроме того, достигнута договоренность с одним из банков о бесплатном оформлении всем желающим родителям социальной карты, с которой будет производиться бескомиссионное списывание средств на оплату питания.

«Банк сам оформит эти карты родителям, и потом представитель банка приедет в школу и передаст их родителям», - сообщил Юрий Голодяев.

Также он доложил, что в правительстве области состоялось совещание, где «Пензаплату» было дано задание, оставив комиссию в 1%, снять минимальный платеж в 10 рублей.

«Сейчас этот вопрос ими прорабатывается, пока ответа нет. Их учредители в Москве», - добавил Юрий Голодяев.