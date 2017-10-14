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Общество | В Пензе родители возмущены комиссией на питание школьников

14.10.2017|17:54
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Пензенские родители узнали, что теперь нужно будет больше тратить на питание в учебных заведениях. И речь не о планируемом повышении цен после нового года за завтраки и обеды. Введена комиссия на пополнение карт системы «Электронная школа».

«Просто не знают, как содрать с нас еще дополнительно деньги», - возмутилась мама одного из пензенских школьников.

Она пожелала остаться инкогнито, так как переживает, что заявление негативно отразится на отношении к ее ребенку. Такой страх преследует многих родителей, хотя они также возмущены тем фактом, что теперь нужно будет больше тратить на питание учеников.

«Теперь с каждого платежа, который мы вносим на карту в школьном терминале, с нас будут брать один процент, но это не менее 10 рублей. То есть, мы положим тысячу - с нас возьмут 10 рублей, мы положим 100 - с нас возьмут те же самые 10 рублей. И получится, что родители, которые вносят плату небольшими суммами, будут существенно переплачивать», - разъяснила суть претензий женщина.

А ведь далеко не у всех есть возможность класть на карту крупную сумму.

Инициатором взимания комиссии выступил Пензенский платежный центр, в чьем ведении находятся терминалы.

«Оборудование начало выходить из строя, а вознаграждение нам было установлено четыре года назад, когда только запускался проект и был другой курс доллара и другие цены. Вознаграждение выплачивается за осуществление приема платежей. Его платят комбинаты питания, которые пользуются системой. Нам напрямую его выплачивает МУП «АРЦИС», который получает его от комбинатов», - прокомментировал ситуацию для ИА «Пензаинформ» генеральный директор компании «ПензаПлат» Никита Пексимов.

Начать взимать комиссию планировалось с 1 октября, но управление образования попросило организацию отсрочить ее введение до середины месяца, чтобы подготовить родителей.

«Мы предлагали другой вариант: необязательно комиссию платить родителям. Пусть ее компенсирует город, заинтересованный в проекте. Пусть эту комиссию платят комбинаты питания. Но они отказались, сказали, что денег нет», - пояснил Никита Пексимов.

Представители бизнеса тоже отказываются предоставлять услугу бесплатно.

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Гость|14.10.2017 19:05|

Да будет срач!

Гость|14.10.2017 19:08|

Не платите! голодными детей не оставят. Если перебои начнутся с питанием школьников тем более перед выборами Президента РФ представляете какие отставки громкие в Сурском крае будут.

Гость|14.10.2017 19:11|

penzainform.ru писал(a):

Она пожелала остаться инкогнито, так как переживает, что заявление негативно отразится на отношении к ее ребенку. Такой страх преследует многих родителей,
Запуганы людишки. всего боятся, а дельцы и продаваны этим пользуются. хорошо что у нас таких карт нет, дело даже не в деньгах, а в навязывании своих не нужных услуг, раз подмахните и аппетиты начнут расти еще круче у дельцов

Гость|14.10.2017 19:11|

Трусы бояться!хотите быть баранами,потом не надо кричать беееее

Гость|14.10.2017 19:13|

Каждой крестьянке по крестьянину!

Гость|14.10.2017 19:17|

Гость писал(a):

Президента РФ представляете какие отставки громкие
Ворон ворону глаз не выклюет. Они вас лучше без штанов оставят, чем корешей кинут на бабло.

Гость|14.10.2017 19:19|

И эти же родители будут голосовать,беееее)))

Гость|14.10.2017 19:20|

Кормить то все равно г-ом будут !

Гость|14.10.2017 19:28|

Это проект управления образования. Так почему родители должны оплачивать его хотелки? Отказ в оплате наличными и заявление в ФАС и Прокуратуру является единственным следствием этих действий. Родительские комитеты вам в промощь.

Гость|14.10.2017 19:29|

Голосуйте за путина .....

Вас затавляют .......?????????

Гость|14.10.2017 19:32|

Гость писал(a):

Голосуйте за путина .....

Вас затавляют .......?????????

да не, все по доброй воле, он не заменим это 146%..а мы уж какнить будем дальше глотать

Имя: Гость
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