14.10.2017 | 17:54

Пензенские родители узнали, что теперь нужно будет больше тратить на питание в учебных заведениях. И речь не о планируемом повышении цен после нового года за завтраки и обеды. Введена комиссия на пополнение карт системы «Электронная школа».

«Просто не знают, как содрать с нас еще дополнительно деньги», - возмутилась мама одного из пензенских школьников.

Она пожелала остаться инкогнито, так как переживает, что заявление негативно отразится на отношении к ее ребенку. Такой страх преследует многих родителей, хотя они также возмущены тем фактом, что теперь нужно будет больше тратить на питание учеников.

«Теперь с каждого платежа, который мы вносим на карту в школьном терминале, с нас будут брать один процент, но это не менее 10 рублей. То есть, мы положим тысячу - с нас возьмут 10 рублей, мы положим 100 - с нас возьмут те же самые 10 рублей. И получится, что родители, которые вносят плату небольшими суммами, будут существенно переплачивать», - разъяснила суть претензий женщина.

А ведь далеко не у всех есть возможность класть на карту крупную сумму.

Инициатором взимания комиссии выступил Пензенский платежный центр, в чьем ведении находятся терминалы.

«Оборудование начало выходить из строя, а вознаграждение нам было установлено четыре года назад, когда только запускался проект и был другой курс доллара и другие цены. Вознаграждение выплачивается за осуществление приема платежей. Его платят комбинаты питания, которые пользуются системой. Нам напрямую его выплачивает МУП «АРЦИС», который получает его от комбинатов», - прокомментировал ситуацию для ИА «Пензаинформ» генеральный директор компании «ПензаПлат» Никита Пексимов.

Начать взимать комиссию планировалось с 1 октября, но управление образования попросило организацию отсрочить ее введение до середины месяца, чтобы подготовить родителей.

«Мы предлагали другой вариант: необязательно комиссию платить родителям. Пусть ее компенсирует город, заинтересованный в проекте. Пусть эту комиссию платят комбинаты питания. Но они отказались, сказали, что денег нет», - пояснил Никита Пексимов.

Представители бизнеса тоже отказываются предоставлять услугу бесплатно.