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Общество | Из-за новых ограждений в Пензе приобретут спецтехнику для уборки снега

26.10.2017|13:23
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В четверг, 26 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил готовность снегоуборочной техники к работе на дворовых территориях города в зимний период.

Особое внимание мэр обратил на то, что нижняя рабочая часть отвала трактора должна быть оснащена прорезиненной технической пластиной. Это необходимо, чтобы ненароком не повредить дорожное покрытие и недавно установленный бордюрный камень.

23 октября беречь новые бордюры призвал губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве. Он поручил провести занятия и проинструктировать водителей и трактористов, чтобы они при вывозе снега не наезжали на бордюры и не крошили их.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Виктор Кувайцев также подчеркнул, что необходимо будет своевременно вывозить снежные массы со дворов.

По его словам, с учетом появления новых ограждений будет приобретена специальная техника, по одной единице на каждый район. В планах и установка снегоплавильной станции.

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Гость|26.10.2017 13:40|

одни планы и мечты...

А как снег выпадет - неделю дорожников на дорогах не будет, пока снег сам не растает.

Гость|26.10.2017 13:44|

penzainform.ru писал(a):

В планах и установка снегоплавильной станции
а где же хвалёное ранее снегоплавильная машина?

Гость|26.10.2017 13:45|

Гость писал(a):

а где же хвалёное ранее снегоплавильная машина?
расплавилась

Гость|26.10.2017 13:47|

А вот и она старая добрая схема опробованная еще Пашковым.

Гость|26.10.2017 13:54|

Гость писал(a):

Когда же вас всех на вилы-то,а? ну сил уже нет терпеть вас
ты че 7-го делаешь? какие планы?

Гость|26.10.2017 14:01|

на фотке тракторов больше, чем районов. Остальные видимо придворовую территорию чинуш будут убирать в их замках)))))))

Гость|26.10.2017 14:05|

penzainform.ru писал(a):

В планах и установка снегоплавильной станции.
А водицу грязную куда сливать будут?

Гость|26.10.2017 14:06|

Зима в этом году придёт ядерная , на 5 лет .

Гость|26.10.2017 14:07|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В планах и установка снегоплавильной станции.
А водицу грязную куда сливать будут?
В пруд у шестухи .

Гость|26.10.2017 14:10|

Гость писал(a):

А водицу грязную куда сливать будут?
будет построен завод по фильтрации и розливу питьевой воды "ДубуДай"

Гость|26.10.2017 14:11|

Гость писал(a):

Зима в этом году придёт ядерная , на 5 лет .
тушенки с гречкой купил?, и соль не забудь

Гость|26.10.2017 14:13|

А может не из-за ограждений новых технику приобретают,а потому что на целый город техники не хватает? Заголовки придумывает человек с низкой социальной ответственностью.

Гость|26.10.2017 14:14|

Техника готова на 100%!!! Стоит на стоянке завода изготовителя... Скоро!!!

penzainform.ru писал(a):

по одной единице на каждый район
Значит, снег будет вывозится не сразу, а потом... к весне ближе..

Гость|26.10.2017 14:14|

из-за этих ограждений теперь городу раскошеливайся на новую технику. Опять часть разворуют и откатят. А прежняя техника что будет делать? Продадут за 3 копейки

Гость|26.10.2017 14:18|

Гость писал(a):

из-за этих ограждений теперь городу раскошеливайся на новую технику. Опять часть разворуют и откатят. А прежняя техника что будет делать? Продадут за 3 копейки
может и за 3, а по документам будет за 333, а разницу в карман из бюджета хапнут)))))

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