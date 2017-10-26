26.10.2017 | 13:23

В четверг, 26 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил готовность снегоуборочной техники к работе на дворовых территориях города в зимний период.

Особое внимание мэр обратил на то, что нижняя рабочая часть отвала трактора должна быть оснащена прорезиненной технической пластиной. Это необходимо, чтобы ненароком не повредить дорожное покрытие и недавно установленный бордюрный камень.

23 октября беречь новые бордюры призвал губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве. Он поручил провести занятия и проинструктировать водителей и трактористов, чтобы они при вывозе снега не наезжали на бордюры и не крошили их.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Виктор Кувайцев также подчеркнул, что необходимо будет своевременно вывозить снежные массы со дворов.

По его словам, с учетом появления новых ограждений будет приобретена специальная техника, по одной единице на каждый район. В планах и установка снегоплавильной станции.