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Общество | Виктор Кувайцев поручил готовить Пензу к зиме

09.10.2017|12:22
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На аппаратном совещании в Пензе, состоявшемся в понедельник, 9 октября, обсудили подготовку города к предстоящей зиме.

Одним из необходимых элементов является восстановление благоустройства после разрытий. Контролировать ход работ мэр Виктор Кувайцев поручил и. о. департамента ЖКХ Денису Леонтьеву.

Другое задание глава администрации Пензы дал своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину.

«Необходимо составить расширенный перечень предложений по подготовке города к зиме, в частности, по приобретению снегоплавильной станции и малогабаритной снегоуборочной техники и по другим вопросам», - заявил Виктор Кувайцев.

Третье поручение получил начальник управления ЖКХ Андрей Гришин. Ему предстоит активнее работать с управляющими компаниями, которые к зимнему сезону должны приобрести снегоуборочную технику или заключить договора на ее аренду.

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Гость|09.10.2017 13:12|

Пескосоляную смесь покупайте больше! Городу не хватает песка и соли зимой.

Гость|09.10.2017 13:32|

ой ладно))) к отопительному сезону уже подготовили)))

Гость|09.10.2017 13:42|

Посмотрите заголовок. А если бы Кувайцев не поручил готовить Пензу к зиме - её бы не готовили?

Гость|09.10.2017 13:48|

Самое главное про елочные базары не забудьте)))

Имя: Гость
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