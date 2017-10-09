09.10.2017 | 12:22

На аппаратном совещании в Пензе, состоявшемся в понедельник, 9 октября, обсудили подготовку города к предстоящей зиме.

Одним из необходимых элементов является восстановление благоустройства после разрытий. Контролировать ход работ мэр Виктор Кувайцев поручил и. о. департамента ЖКХ Денису Леонтьеву.

Другое задание глава администрации Пензы дал своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину.

«Необходимо составить расширенный перечень предложений по подготовке города к зиме, в частности, по приобретению снегоплавильной станции и малогабаритной снегоуборочной техники и по другим вопросам», - заявил Виктор Кувайцев.

Третье поручение получил начальник управления ЖКХ Андрей Гришин. Ему предстоит активнее работать с управляющими компаниями, которые к зимнему сезону должны приобрести снегоуборочную технику или заключить договора на ее аренду.