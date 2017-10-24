24.10.2017 | 10:22

Во вторник, 24 октября, в воинской части в Леонидовке, где с 2016 года базируется 297-я зенитная ракетная бригада, состоялся торжественный митинг, посвященный подведению итогов 2017 года.

Также на мероприятии наградили личный состав, члены которого принимали участие в тактических учениях с боевой стрельбой, проходивших на полигоне Капустин Яр с 2 августа по 27 сентября.

На вооружении бригады стоит комплекс «Бук-М2». На учениях бригада поразила пять мишеней и получила оценку отлично.

Участие в митинге приняли губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания Валерий Лидин.

Обратившись к личному составу бригады, глава региона отметил, что они выполняют государственную задачу по охране воздушного пространства России и Пензенской области.

По его мнению, зенитчики показали высокое мастерство обнаружения, захвата и поражения воздушных целей, чему предшествовала большая кропотливая работа.

«Когда я служил, государство не могло должным образом выделять средства на эти цели: самолеты не взлетали, танки не выходили на полигоны, не проводились стрельбы. Личный состав не получал зарплату по четыре месяца, но выполнял свою задачу», - вспомнил Иван Белозерцев.

По его словам, сегодня ситуация абсолютно другая. «Президент делает все, чтобы Вооруженные Силы РФ отвечали вызовам времени. Ряд стран, в том числе США, делает все, чтобы приблизиться к границам России, ведь наша страна имеет огромные территории и природные богатства. Поэтому у нас должна быть мощная сильная армия», - подчеркнул губернатор.

В заключение он выразил благодарность командиру части, личному составу и всем, кто участвовал в этих тактических учениях.