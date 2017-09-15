15.09.2017 | 12:50

В ночь на 15 сентября зенитчики Центрального военного округа из Пензенской, Самарской и Оренбургской областей провели более 20 пусков боевых ракет из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В тактических учениях по прикрытию войск от ночного воздушного нападения условного противника, которые стали заключительным этапом лагерного сбора, участвовали около 1 000 военнослужащих.

Артиллеристы успешно отразили нападение с воздуха на расстояниях до 50 км и не позволили нанести ущерб прикрываемым объектам. Стрельба велась по мишеням, имитировавшим бомбардировщики и крылатые ракеты противника.

«Военнослужащие также провели стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ЦВО.