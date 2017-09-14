14.09.2017 | 14:21

В четверг, 14 сентября, начальник Управления образования Пензы Юрий Голодяев на заседании комиссии городской думы рассказал депутатам об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях.

«В детских садах стоимость питания складывается из двух источников - родительской платы и дотации из городского бюджета», - сообщил Юрий Голодяев.

За детей, посещающих группы раннего возраста (до 3 лет), родители отдают 70 рублей в день, за более старших - 75. Из бюджета на ребенка, посещающего группу раннего возраста, выделяется 11 рублей 66 копеек в день, группу дошкольного возраста - 15 рублей 33 копейки.

Таким образом, в детском саду стоимость питания ребенка до 3 лет составляет 81,66 руб., от 3 до 7 лет - 90,33 руб.

В 2017 году из городского бюджета на питание детей в дошкольных образовательных учреждениях было выделено 64 968,6 тыс. руб., в 2017-м запланировано 79 661,9 тыс.

Что касается перевода организации питания на аутсорсинг, то с 1 октября этот способ в Пензе попробуют реализовать в детском саду № 150.

«Посмотрим результаты и затем примем решение либо о распространении этого опыта, либо об отказе от него», - пояснил Юрий Голодяев.

Что касается школ, то 84% столовых обслуживают специализированные предприятия, 16% находятся на балансе учебных заведений. Рекомендуемая стоимость школьного питания в Пензе составляет для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет не более 45 рублей за завтрак и не более 65 - за обед. Для учеников с 11 до 18 лет - не более 50 рублей за завтрак и не более 70 – за обед.

В заключение начальник управления образования обозначил проблему, которая касается сферы питания. «Мы не повышали стоимость питания в течение двух лет, цены убежали вперед. Мы не выполняем нормы по питанию более чем на 20%», - уточнил он.

Решение о повышении еще не принято, но расчеты уже делаются. В детских садах родительская плата вырастет на 20-25%.

«В школах проблема еще больше, так как предыдущее повышение не выровняло ситуацию. Но повышая стоимость питания и стараясь соблюдать норму, мы получим, что из системы питания уйдут дети, которые нуждаются в нем больше всего», - предупредил Юрий Голодяев.

В любом случае до 1 января повышения родительской платы не будет. Хотя этот шаг и неизбежен, подчеркнул Юрий Голодяев.

Кстати, в Пензе насчитывается 46 детских садов и 52 их филиала, а также 67 школ.