19.10.2017 | 18:17

Четыре пензенских застройщика стали фигурантами уголовных дел. Такую информацию озвучили в прокуратуре области, которая осуществляет контроль за соблюдением законных прав и интересов дольщиков.

«Это организации ООО «Экономстройсервис», ОАО «Пензастрой», АО «Декор-Трейд» и «Север-Траст», - перечислил прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Сергей Гончаров.

Напомним, что на этой неделе по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был задержан руководитель одной из организаций. Сейчас он находится под домашним арестом. Его компания взяла на себя обязательства возвести многоквартирный дом на улице Измайлова, но до сих пор высотка не введена в эксплуатацию, а люди которые вложились в строительство, не получили квартир.

«Мы как дольщики свои обязательства выполнили - выплатили 100% стоимости этих квартир. Я не понимаю, почему мы должны ходить по судам и искать правду», - возмутилась участница долевого строительства Татьяна Михеева.

«С 2013 по 2017 год строительная организация заключила 358 договоров участия в долевом строительстве и привлекла денежные средства в сумме около 700 миллионов рублей. Срок сдачи объекта планировался на третий квартал 2016 года и после этого неоднократно переносился», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

В настоящее время на территории области работают 45 компаний-застройщиков. Тех, кто переносил сроки сдачи объектов, проверили прокуроры.

«Выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе факты нецелевого расходования средств дольщиков», - уточнил Сергей Гончаров.

Однако для тех, кто отдал все, чтобы приобрести жилье в новостройке, главный вопрос, что их ждет дальше: вернут им деньги или все-таки достроят дома.