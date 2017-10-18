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Криминал | Власти ищут инвестора для завершения строительства дома на Измайлова

18.10.2017|09:28
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Руководителя одной из строительных организаций, которая так и не сдала дом на улице Измайлова, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Первыми бить тревогу стали потенциальные собственники квартир: они обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас его основной фигурант задержан.

«С 2013 по 2017 год строительная организация заключила 358 договоров участия в долевом строительстве и привлекла денежные средства в сумме около 700 миллионов рублей. Срок сдачи объекта планировался на третий квартал 2016 года и после этого неоднократно переносился», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

«Продали квартиру и полдома. Живем на съемной. Живем в ожидании, а все никак. У нас двое детей», - пожаловался один из дольщиков Константин Селиверстов.

Сотни людей, вложивших деньги в квартиры, доверяли компании, которая много лет строила дома в Пензе. Но возведение жилого комплекса «Маяковский» так и не было завершено. Работы прекратились несколько месяцев назад. На связь с участниками долевого строительства никто не выходит.

«Были надежды, Николаев был жив-здоров, выходил на связь. Во всех кабинетах заверял, что вот-вот найдет инвестора, и при наличии движения на стройплощадке ему давали возможности выправить ситуацию», - отметила начальник госжилстройтехинспекции Инна Левченко.

Но проблемы решить так и не удалось. Обманутым дольщикам советуют обратиться в суд с исками к страховой компании, с которой заключены договоры. В то же время власти ищут инвестора, который на определенных льготных условиях будет готов достроить дом.

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Гость|18.10.2017 09:48|

По каким то там рейтингам Пенза один из благоприятнейших регионов России по инвестициям.

Подтереться этими рейтингами.

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