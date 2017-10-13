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Общество | В Пензе решено разработать еще несколько вариантов памятника матери

13.10.2017|11:46
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Губернатор Иван Белозерцев распорядился вернуться к обсуждению проекта памятника матери и проработать еще несколько вариантов скульптуры с учетом мнений жителей Пензы.

«Архитекторы обязаны прислушиваться к голосу гражданского общества, учитывать пожелания и критику пензенцев, потому что памятник матери должен стать местом притяжения для всех горожан и гостей Пензы», - пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что горожане не всегда разделяют мнение профессионалов, а памятник должен воплотить представления о матери большинства людей.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, Иван Белозерцев поставил задачу найти вариант, который одобрят и художники, и население.

Памятник матери в Пензе планируют установить в 2018 году. Он может появиться на месте стелы «Слава героям», расположенной рядом с Архиерейским домом. Стелу же перенесут в район памятника Победы.

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Гость|13.10.2017 12:21|

Пусть стела останется там, где её установили почти 50 лет назад!Почему в центре не должно быть памятника героям?А для матери наверняка найдётся другое место!Руки прочь от памяти героям!!!

Гость|13.10.2017 12:26|

У меня прадед на войну с этого место уходил. Этот памятник мне дорог! А мать её установите в другом месте!

Гость|13.10.2017 12:27|

если у современных впендюрингистов от искусства вместо души и совести калькулятор - то ждать других идей - довольно наивно. от власти предложения в идеал семью от бизнес-союза хавроньи с паршивым воеводой до домоствоевского концлагеря. ну-ну, оформители хотюньчиков от властей - дерзайте

Гость|13.10.2017 12:29|

Ради РПЦ наш губернатор готов на всё. Даже перенести стелу героям.

Гость|13.10.2017 12:47|

Если стелу перенесут это будет такой позор для нашего города!На всю страну прославимся!Значит возлагать цветы какой то сомнительной матери правильно, а героям нет?Памятник ни в коем случае нельзя трогать это святое! Очень стыдно будет и перед ветеранами, и перед их потомками, и перед подрастающими поколением!А то что это перенос , а не уничтожение, то это демагогия! Памятник поставили наши деды и отцы, место тщательно выбиралось и не нам его переносить!Хотя на людей у нас всем плевать, вспомните сквер вырубленный в Арбеково, тоже, ведь люди сажали для детей и внуков, а им в душу плюнули и это не единственный случай!Но перенос памятника это уже за гранью!!!

Гость|13.10.2017 12:58|

А где же все те, кто глотку драл против детей, катающихся с горки у Монумента трудовой и воинской славы? Помнится, было сто страниц обсуждения! Значит, дети плохие, а губернатор и ветераны молодцы? И на память и уважение к павшим наплевать? Иван Александрович, Вы же офицер. Как Вам в голову такое пришло? Или подсказал кто?

Гость|13.10.2017 13:00|

Гость писал(a):

А где же все те, кто глотку драл против детей, катающихся с горки у Монумента трудовой и воинской славы? Помнится, было сто страниц обсуждения! Значит, дети плохие, а губернатор и ветераны молодцы? И на память и уважение к павшим наплевать? Иван Александрович, Вы же офицер. Как Вам в голову такое пришло? Или подсказал кто?
То что пытаются проделать - это за гранью. Дальше что? Мёртвых из могил выкопают?

Гость|13.10.2017 13:05|

Гость писал(a):

Хотя на людей у нас всем плевать, вспомните сквер вырубленный в Арбеково, тоже, ведь люди сажали для детей и внуков, а им в душу плюнули и это не единственный случай!Но перенос памятника это уже за гранью!!!
В европе сносят памятники, а в Пензе ихи последователи творят тоже самое- чему вы удивляетесь?

Гость|13.10.2017 13:10|

Гость писал(a):

То что пытаются проделать - это за гранью. Дальше что? Мёртвых из могил выкопают?
мёртвых пока может и не выкопают. а книги времён СССР сожгут скоро на больших площадях. и останется опять - одна, подредактированная (победы и успехи СССР приватизируют) в очередной раз. иначе - с чего бы такой галоп

Гость|13.10.2017 13:11|

Стелу надо привести в порядок, сквер благоустроить, поставить лавочки, фонари, озеленить, высадить цветы! И тогда там будут гулять родители с детьми, бабушки с внуками и рассказывать кому этот памятник и за что, это и будет воспитанием патриотизма, а на праздники и просто так может и цветы начнут приносить!Как бы былобы хорошо! А ведь это так просто сделать, власть, ау!Мы выйдем на этот субботник, организуйте, а рабочая сила придёт.Объявие в СМИ, обеспечьте инструментом и материалами,саженцами и т.д. Придём с детьми и принесём пользу и обществу и отдадим дань ветеранам!

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