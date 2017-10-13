13.10.2017 | 11:46

Губернатор Иван Белозерцев распорядился вернуться к обсуждению проекта памятника матери и проработать еще несколько вариантов скульптуры с учетом мнений жителей Пензы.

«Архитекторы обязаны прислушиваться к голосу гражданского общества, учитывать пожелания и критику пензенцев, потому что памятник матери должен стать местом притяжения для всех горожан и гостей Пензы», - пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что горожане не всегда разделяют мнение профессионалов, а памятник должен воплотить представления о матери большинства людей.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, Иван Белозерцев поставил задачу найти вариант, который одобрят и художники, и население.

Памятник матери в Пензе планируют установить в 2018 году. Он может появиться на месте стелы «Слава героям», расположенной рядом с Архиерейским домом. Стелу же перенесут в район памятника Победы.