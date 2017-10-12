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Общество | Поставка вакцины против гриппа в Пензенскую область завершена

12.10.2017|12:15
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В Пензенскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения - 245 400 доз. Таким образом, поставка препарата завершена.

Первая партия вакцины для взрослых, 234 060 доз, поступила еще в конце августа, тогда же началась иммунизация населения.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, препарат уже распределен по медицинским учреждениям. «Еще есть время, и прививку от гриппа сделать не поздно», - уточнили в минздраве.

В Пензенскую область также в полном объеме поступила вакцина против гриппа для детей. Первая партия - 60 600 доз - прибыла в августе, вторая - 60 650 - в октябре.

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