10.10.2017 | 10:47

В Пензенскую область поступило 60 650 доз вакцины против гриппа для детей «Совигрипп», что составляет 100% от заявленного количества. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, это уже вторая партия препарата.

Первая поступила в конце августа - 60 600 доз. Всего в текущем году планируется привить 120 тысяч детей.

Вакцину распределят между медицинскими учреждениями и сделают прививки согласно плану иммунизации. Кроме детей, их предложат беременным женщинам, находящимся во втором и третьем триместрах.

«Привиться от гриппа беременные могут в поликлинике по месту прикрепления после осмотра врачом-терапевтом с последующим наблюдением за состоянием здоровья в плановом порядке у акушера-гинеколога», - уточнили в пресс-службе.