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Общество | В Пензенской области беременным предложат сделать прививки от гриппа

10.10.2017|10:47
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В Пензенскую область поступило 60 650 доз вакцины против гриппа для детей «Совигрипп», что составляет 100% от заявленного количества. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, это уже вторая партия препарата.

Первая поступила в конце августа - 60 600 доз. Всего в текущем году планируется привить 120 тысяч детей.

Вакцину распределят между медицинскими учреждениями и сделают прививки согласно плану иммунизации. Кроме детей, их предложат беременным женщинам, находящимся во втором и третьем триместрах.

«Привиться от гриппа беременные могут в поликлинике по месту прикрепления после осмотра врачом-терапевтом с последующим наблюдением за состоянием здоровья в плановом порядке у акушера-гинеколога», - уточнили в пресс-службе.

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Гость|10.10.2017 11:21|

Здрасьте,ещё чего не хватало.

Гость|10.10.2017 11:46|

В Пензе так любят прививки , нигде не делают столько, а знаний про прививки никаких, как делали 70 лет назад, так и продолжают, а кто -нибудь хоть бы проверил как прививки на организм действуют? Инструкцию прочитали бы.

Гость|10.10.2017 11:47|

Офигели, чтоли?!!

Гость|10.10.2017 12:11|

что уж не сразу новорожденным то? нашли на ком эксперименты ставить. мало патологий у детей чтоль?

Гость|10.10.2017 12:19|

Все нормально . Пусть Чиновники покажут пример сами или их родственница беременная в прямом эфире тв уколятся. Примером надо.

Имя: Гость
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