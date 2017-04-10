10.04.2017 | 16:33

В понедельник, 10 апреля, в Пензе на месте демонтированных незаконных киосков начали устанавливать новые остановочные павильоны. Типовые решения были утверждены управлением градостроительства и архитектуры.

Новые объекты уже появились на улицах Тарханова, 11, Красной, 10, Луначарского (ТОК «Больница скорой помощи»), проспекте Победы, 15, и проспекте Строителей, 9.

В скором времени павильоны установят также на Карпинского, 38, остановке «Автодорожный колледж» (по направлению из центра к проспекту Победы), а также возле магазина «Россия» (от проспекта Победы в центр). Объекты обустроит организация, которая выиграет торги.

«В целях минимизации неудобств горожан на остановке «Электроприбор» установлен временный павильон, который будет заменен на утвержденный единый образец после определения победителя торгов», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Между тем у пензенцев вызывает беспокойство легковесность и неустойчивость современных остановочных комплексов.

Напомним: в начале февраля вандалы выбили стекло на остановке «Автодром», а в конце марта из-за сильных порывов ветра опрокинулся павильон на остановке «Дом быта» в Терновке.

В апреле возле завода, который в народе называется ламповым, вместо исчезнувшего остановочного павильона появился стул.