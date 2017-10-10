10.10.2017 | 17:18

Аналогов программы 11 канала «Спорт на 11-м» не существует не то что в нашем городе, но и во многих регионах России. Передача уже 16 лет собирает у экранов телевизоров пензенских любителей спорта.

«Этот проект будет жить еще долгие годы, потому что он нужен пензенцам, у него хорошие рейтинги. Я желаю Владимиру Тер-Казарову, чтобы он процветал на спортивном поприще, чтобы у него было много проектов, сюжетов и - самое главное - много побед пензенских спортсменов», - отметил министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Бессменным автором, ведущим и комментатором программы на протяжении 16 лет является журналист Владимир Тер-Казаров. Он признан одним из лучших спортивных корреспондентов страны. В 2016-м Владимир занял второе место в конкурсе «Спортивный Парнас» за вклад в пропаганду физической культуры и здорового образа жизни. При этом Тер-Казаров всегда и сам в форме - играет в футбол.

За годы существования программы, по самым скромным подсчетам, им было подготовлено к эфиру около 4 000 выпусков.

«Я думаю, нужно говорить не о том, сколько нам лет, а о том, насколько мы бодры и веселы и насколько мы хотим продолжать наше дело. А желание такое есть, для того чтобы спортсмены - не только профессионалы, но и любители, дети - получали свою порцию славы», - подчеркнул Владимир Тер-Казаров.

Владимир комментирует соревнования разного уровня - от любительских и ветеранских до европейских и мировых. Тер-Казаров стал своим и для зрителей, и для спортивного сообщества региона.

«Он не берет на себя ответственность судить о плохом или хорошем матче. Всегда положительные эмоции, даже при плохом результате. Мы надеемся, что в пензенском спорте все будет замечательно», - подчеркнул директор СДЮСШОР по хоккею с шайбой Сергей Блохин.

«Самая популярная фраза - «Когда вас смотреть?». Как обычно: на 11 канале в 17:30, 22:10 каждый будний день вот уже много лет подряд», - подытожил Владимир Тер-Казаров.