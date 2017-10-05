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Общество | Впервые в Пензе состоится водное шоу байкальских нерп

05.10.2017|09:01
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С пятницы, 6 октября, в торговом центре «Олимп» (проспект Строителей, 9) стартует уникальное шоу байкальских нерп.

Посетителей ждет красочное выступление млекопитающих на расстоянии вытянутой руки: нерпы танцуют, рисуют, играют в мяч, поют.

На представлении гости смогут узнать интересные факты из жизни маленьких нерпят, а после - сфотографироваться с ними.

«Байкальских нерп практически невозможно увидеть в повседневной жизни. Единственный способ познакомиться с ними - посетить водное шоу!» - заверили организаторы мероприятия.

Выступления будут проводиться по пятницам, субботам и воскресеньям в 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. Дети до трех лет пропускаются бесплатно.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-(8412)-39-25-19 или на сайте www.shownerp.ru.

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