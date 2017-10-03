03.10.2017 | 17:40

7 ноября в Пензе вскроют капсулы с письмами потомкам. Об этом во вторник, 3 октября, заявила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

«Мы занимаемся подготовкой мероприятия, где в торжественной обстановке состоится вскрытие капсул с письмами потомкам. Капсул две. Одна заложена в 1967 году, другая - в 1977-м», - уточнила Вера Фейгина.

Она также отметила, что после вскрытия капсулы будут переданы в Пензенский государственный краеведческий музей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, торжественное мероприятие начнется в 10:00.