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Общество | Пензенцев приглашают на вскрытие капсул с письмами потомкам 7 ноября

03.10.2017|17:40
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7 ноября в Пензе вскроют капсулы с письмами потомкам. Об этом во вторник, 3 октября, заявила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

«Мы занимаемся подготовкой мероприятия, где в торжественной обстановке состоится вскрытие капсул с письмами потомкам. Капсул две. Одна заложена в 1967 году, другая - в 1977-м», - уточнила Вера Фейгина.

Она также отметила, что после вскрытия капсулы будут переданы в Пензенский государственный краеведческий музей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, торжественное мероприятие начнется в 10:00.

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Гость|03.10.2017 17:47|

Разве нельзя было спросить о содержании писем у его автора? Он же в пединституте работает. Обязательно шоу устраивать?

Гость|03.10.2017 17:48|

Вскроют, а вдруг там сибирская язва? Я лучше по телевизору посмотрю.

Гость|03.10.2017 17:54|

На радиацию проверьте. А то вдруг ампулу с цезием положили.

Гость|03.10.2017 17:56|

Предчувствую пафос послания.

Гость|03.10.2017 17:57|

Про радиацию дело говорят.

Гость|03.10.2017 17:59|

А попов пригласят на мероприятие?

Гость|03.10.2017 18:10|

Я лучше на СОБОРНУЮ площадь пойду. Не хочу оскверняться этой капсулой из коммунистической бездны...

Гость|03.10.2017 18:17|

Который раз вскрывать будут?

Имя: Гость
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