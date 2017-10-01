Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|1 окт 2017|13:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  58.02
 

Общество | В Пензе ликвидируют граффити со стелы у «Ростка»

01.10.2017|12:33
Печать

В воскресенье, 1 октября, чиновники в ходе выездного заседания приняли решение привести в порядок стелу возле монумента «Росток» на набережной Суры. Ее внешний вид испортили вандалы - в ночное время нанесли на достопримечательность граффити.

Надлежащий вид памятнику вернут с помощью пескоструйной обработки. «Градоначальник поручил сделать это в ближайшие дни», - сообщили в пресс-службе мэрии (позже был обозначен конкретный срок - 4 октября. - Прим. ред.).

Стелу после реставрации открыли лишь в мае. Тогда ее на бюджетные средства почистили из пескоструйной машины.

Ремонт на набережной продолжается. Сейчас укладывают гранитные плиты в нижней прогулочной зоне.

0
0
0
0
Гость|01.10.2017 13:09|

Мэр Пензы задолбал уже появляться в новостной строке яндекса... Единорос долбанный

Гость|01.10.2017 13:15|

Мэр, почему не работала подсветка в момент совершения преступления?

Бабло освоили и всё?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!