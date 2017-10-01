01.10.2017 | 12:33

В воскресенье, 1 октября, чиновники в ходе выездного заседания приняли решение привести в порядок стелу возле монумента «Росток» на набережной Суры. Ее внешний вид испортили вандалы - в ночное время нанесли на достопримечательность граффити.

Надлежащий вид памятнику вернут с помощью пескоструйной обработки. «Градоначальник поручил сделать это в ближайшие дни», - сообщили в пресс-службе мэрии (позже был обозначен конкретный срок - 4 октября. - Прим. ред.).

Стелу после реставрации открыли лишь в мае. Тогда ее на бюджетные средства почистили из пескоструйной машины.

Ремонт на набережной продолжается. Сейчас укладывают гранитные плиты в нижней прогулочной зоне.