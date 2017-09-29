29.09.2017 | 10:22

В четверг, 28 сентября, заместитель председателя правительства Пензенской области провел объезд по местам, где ведет работы ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза».

Пуск теплоносителя запланировано произвести в течение десяти дней со дня начала отопительного сезона, стартовавшего 27 сентября. Сейчас, в частности, без горячего водоснабжения и тепла остаются дома № 7, 11, 17 на улице Пушкина и № 12 на Ставского.

Как пояснил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, горячая вода в этих домах появится к вечеру среды, 4 октября.

Реконструкцию на Коммунистической улице осложнили обнаруженные на пересечении с теплотрассой неучтенные оптоволоконный кабель и электросети. Сейчас на данном участке идет монтаж трубопровода. Отопление к 78 жилым домам и другим объектам на улицах Карпинского, Коммунистической, Ворошилова планируется подать после завершения работ 2 октября.

«Также Дмитрий Семенов посетил площадки ремонта инженерных сетей на проспекте Строителей и улице Чкалова», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в Мордовском филиале ПАО «Т Плюс», замедление темпа ремонта напрямую связано с ростом дебиторской задолженности потребителей, составляющей более 1 млрд 968 млн рублей. Основным должником является МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

«Если бы муниципальное предприятие вернуло долги, можно было бы реализовать шесть годовых инвестпрограмм и существенно повысить надежность сетей и оборудования», - подчеркнули в пресс-службе теплоснабжающего предприятия.

Для сокращения сроков капремонта было решено перекрыть улицу Чкалова от пересечения с улицей Гоголя до перекрестка с Набережной Реки Мойки с 13:00 29 сентября до 0:00 3 октября. Это позволит включить тепло в жилых домах на два дня раньше намеченного.