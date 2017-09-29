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Общество | В Пензе зампред правительства проконтролировал ремонт теплосетей

29.09.2017|10:22
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В четверг, 28 сентября, заместитель председателя правительства Пензенской области провел объезд по местам, где ведет работы ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза».

Пуск теплоносителя запланировано произвести в течение десяти дней со дня начала отопительного сезона, стартовавшего 27 сентября. Сейчас, в частности, без горячего водоснабжения и тепла остаются дома № 7, 11, 17 на улице Пушкина и № 12 на Ставского.

Как пояснил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, горячая вода в этих домах появится к вечеру среды, 4 октября.

Реконструкцию на Коммунистической улице осложнили обнаруженные на пересечении с теплотрассой неучтенные оптоволоконный кабель и электросети. Сейчас на данном участке идет монтаж трубопровода. Отопление к 78 жилым домам и другим объектам на улицах Карпинского, Коммунистической, Ворошилова планируется подать после завершения работ 2 октября.

«Также Дмитрий Семенов посетил площадки ремонта инженерных сетей на проспекте Строителей и улице Чкалова», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в Мордовском филиале ПАО «Т Плюс», замедление темпа ремонта напрямую связано с ростом дебиторской задолженности потребителей, составляющей более 1 млрд 968 млн рублей. Основным должником является МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

«Если бы муниципальное предприятие вернуло долги, можно было бы реализовать шесть годовых инвестпрограмм и существенно повысить надежность сетей и оборудования», - подчеркнули в пресс-службе теплоснабжающего предприятия.

Для сокращения сроков капремонта было решено перекрыть улицу Чкалова от пересечения с улицей Гоголя до перекрестка с Набережной Реки Мойки с 13:00 29 сентября до 0:00 3 октября. Это позволит включить тепло в жилых домах на два дня раньше намеченного.

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Гость|29.09.2017 10:42|

Пустая возня!

Гость|29.09.2017 10:46|

В Мордовском филиале ПАО «Т Плюс» плевать хотели на пензенские власти. Нужно добиваться открытия пензенского филиала.

Гость|29.09.2017 10:50|

Конец сентября ,а вода чуть теплая!

Гость|29.09.2017 10:51|

Гость писал(a):

Раз человек так долго работал во благо области , то можно доверить!
человек знает свою работу и выполняет Ее как надо

Гость|29.09.2017 10:51|

Ильин должен был подготовить город к зиме до 1 сентября. И что: весь город в руинах, мордовские тепловики вскрывают толко что уложенный пензенский асфальт, а тепла и дорог как не было, так и нет. Зато Ильин в своем кресле и с него вся вода как с гуся/, правда только холодная. Давайте еще Путина с Медведевым на контроль ремонта теплосетей в Пензе позовем!

Гость|29.09.2017 10:52|

Гость писал(a):

Ответственная должность , можно поздравить человека, заслужил такой пост своим трудом!
С этим я согласен, только тот человек,которого интересует благополучие родины, сможет принести пользы

Гость|29.09.2017 10:54|

Радеет о народе. Думаю увидим плоды его работы в ближайшее время, удачи только можно пожелать

Гость|29.09.2017 10:56|

Приятно видеть, как город растет и хорошеет.

Гость|29.09.2017 10:59|

Спасибо руководству, не забывает ни себя ни народ. Всем жить хорошо.

Гость|29.09.2017 10:59|

Читать невозможно- закрывайте!

Гость|29.09.2017 11:00|

Белозерев оперативно решает вопросы. Зима еще не скоро, а трубы уже меняют.

Гость|29.09.2017 11:02|

Гость писал(a):

Белозерев оперативно решает вопросы. Зима еще не скоро, а трубы уже меняют.
Поэтому 70 % голосует и поддерживает новую власть в регионе.

Гость|29.09.2017 11:04|

Гость писал(a):

Спасибо руководству, не забывает ни себя ни народ. Всем жить хорошо.
Я объехал много городов мира, но такого ухоженного современного города больше не встречал.

Гость|29.09.2017 11:10|

penzainform.ru писал(a):

перекрыть улицу Чкалова от пересечения с улицей Гоголя до перекрестка с Набережной Реки Мойки с 13:00 29 сентября до 0:00 3 октября.
она уже больше недели как перекрыта на этом участке!!!

Гость|29.09.2017 11:10|

Человек опытный, умеет работать, решает неподъемные вопросы. Не боится острых моментов. Уважаю таких работяг. Спасибо Ильину и Белозерцеву.

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