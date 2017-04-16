16.04.2017 | 12:27

Весной коммунальщики сводят баланс, подсчитывают убытки и прибыль. Муниципальное казенное предприятие «Теплоснабжение» задолжало компании «Т Плюс» 1 миллиард 200 миллионов рублей. Исполняющий обязанности руководителя организации Сергей Патрикеев объяснил, почему сумма растет:

«Мы покупаем у «Т Плюс» по приборам учета, а продаем по нормативам. Получается дельта порядка 100 млн в год».

При этом задолженность потребителей перед «Теплоснабжением» составляет больше 800 миллионов рублей. В числе тех, кто не рассчитывается, и отдельные ТСЖ и управляющие компании.

«Жители перестают платить, потому что дома переходят от одной управляющей компании к другой. Например, на Карпинского, 45, не вносят деньги уже два года», - заметил Сергей Патрикеев.

«Существуют две управляющие компании с одинаковыми названиями, но разными ИНН. Квитанции выставляет одна, а вторая заключает договоры с ресурсниками. Поэтому, сколько бы ресурсники ни судились, деньги будут уходить», - констатировал начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

В жилые дома, социально-культурные учреждения поставляет тепловую энергию и горячую воду предприятие. В его ведении находится 130 ЦТП и 262 километра сетей. Кстати, в этом году из городского казны на замену труб средства не выделены: в бюджете дефицит. В настоящее время предприятие готовится к процессу приватизации. Уже большая часть хозяйства оформлена в собственность.