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Общество | Долг потребителей перед МКП «Теплоснабжение» вырос до 800 млн

16.04.2017|12:27
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Весной коммунальщики сводят баланс, подсчитывают убытки и прибыль. Муниципальное казенное предприятие «Теплоснабжение» задолжало компании «Т Плюс» 1 миллиард 200 миллионов рублей. Исполняющий обязанности руководителя организации Сергей Патрикеев объяснил, почему сумма растет:

«Мы покупаем у «Т Плюс» по приборам учета, а продаем по нормативам. Получается дельта порядка 100 млн в год».

При этом задолженность потребителей перед «Теплоснабжением» составляет больше 800 миллионов рублей. В числе тех, кто не рассчитывается, и отдельные ТСЖ и управляющие компании.

«Жители перестают платить, потому что дома переходят от одной управляющей компании к другой. Например, на Карпинского, 45, не вносят деньги уже два года», - заметил Сергей Патрикеев.

«Существуют две управляющие компании с одинаковыми названиями, но разными ИНН. Квитанции выставляет одна, а вторая заключает договоры с ресурсниками. Поэтому, сколько бы ресурсники ни судились, деньги будут уходить», - констатировал начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

В жилые дома, социально-культурные учреждения поставляет тепловую энергию и горячую воду предприятие. В его ведении находится 130 ЦТП и 262 километра сетей. Кстати, в этом году из городского казны на замену труб средства не выделены: в бюджете дефицит. В настоящее время предприятие готовится к процессу приватизации. Уже большая часть хозяйства оформлена в собственность.

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Гость|16.04.2017 20:19|

Если у кого то убыло, то у кого то прибыло. И если все "органы" молчат, значит это у кого надо прибыло.

Гость|16.04.2017 20:20|

а кто он такой - начальник управления жкх и какие у него полномочия?

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