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Общество | Житель Бессоновского района осужден за незаконный спил двух деревьев

27.09.2017|14:18
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Житель Бессоновского района понесет наказание за незаконный спил двух хвойных деревьев.

Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов, своими действиями мужчина нанес лесному хозяйству ущерб на сумму 19 000 рублей.

По решению суда сельчанину назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ. Кроме того, у правонарушителя конфисковали орудие преступления - бензопилу Huter BS-52, которой производился спил деревьев.

В сентябре в Каменском районе еще один браконьер уничтожил липу. Это произошло в Каменско-Свищевском участковом лесничестве. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

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Гость|27.09.2017 14:48|

Пилой пилят, а не рубят.

Гость|27.09.2017 14:49|

Похоже на рекламу бензопилы..

Гость|27.09.2017 14:52|

Похоже на тройные стандарты.

Имя: Гость
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