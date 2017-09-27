27.09.2017 | 14:18

Житель Бессоновского района понесет наказание за незаконный спил двух хвойных деревьев.

Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов, своими действиями мужчина нанес лесному хозяйству ущерб на сумму 19 000 рублей.

По решению суда сельчанину назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ. Кроме того, у правонарушителя конфисковали орудие преступления - бензопилу Huter BS-52, которой производился спил деревьев.

В сентябре в Каменском районе еще один браконьер уничтожил липу. Это произошло в Каменско-Свищевском участковом лесничестве. Ущерб составил 5 тысяч рублей.