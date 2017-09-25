25.09.2017 | 12:55

Сотрудники Белинского лесничества выявили незаконную рубку дерева: браконьер уничтожил липу. Это произошло в Каменско-Свищевском участковом лесничестве, расположенном в Каменском районе.

Объем срубленной древесины составил 0,84 кубического метра. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил 5 тысяч рублей.

«Злоумышленник выявлен, материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения его к уголовной ответственности. Нарушителем является житель Каменского района», - сообщает пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.