26.09.2017 | 13:06

Во вторник, 26 сентября, на некоторых социальных объектах Пензенской области стартовал отопительный сезон.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и ГЗН, на сегодняшнее утро тепло поступило в 13 медицинских учреждений Бессоновского района, 12 школ и 1 детский сад Вадинского района.

Также батареи стали теплыми в 2 детсадах и 24 медучреждениях Наровчатского района, 5 детсадах и 1 медучреждении Пачелмского района.

Кроме того, из-за похолодания отопительный сезон начался в 10 детских садиках и 1 учреждении здравоохранения Никольска.

В Пензе пуск тепла назначен на среду, 27 сентября. В первую очередь ресурс появится в объектах образования и здравоохранения, жилищного фонда, культуры, спорта и социальной сферы.