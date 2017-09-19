19.09.2017 | 11:13

В пятницу, 22 сентября, общественники примут участие в создании памятной аллеи, посвященной работникам леса.

Мероприятие будет проводиться в микрорайоне ГПЗ-24, оно приурочено ко Дню работников леса, отмечавшемуся 17 сентября.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, под аллею выделено 0,5 гектара. На этом участке появятся уникальные деревья-интродуценты.

Напомним: 15 сентября, накануне профессионального праздника, лучшие представители отрасли были награждены почетными грамотами Министерства промышленности и торговли России, а также благодарностями губернатора и Законодательного собрания региона.