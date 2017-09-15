15.09.2017 | 18:05

Деревья - зеленые легкие планеты, благодаря им на земле существует жизнь. А сохранять и приумножать это богатство - задача человека.

Накануне Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности губернатор поздравил с профессиональным праздником всех сотрудников отрасли, среди которых представители предприятий по обработке древесины и целлюлозно-бумажных комбинатов.

«Пожелать вам здоровья в первую очередь, благополучия, успеха, благополучия в развитии предприятий, чтобы еще больше выпускали продукции современной, качественной, конкурентоспособной. Огромное вам спасибо за труд, за работу», - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В этом году Россия отпраздновала знаковую дату - 315-летие лесного хозяйства нашей страны. День работников леса отмечается уже 51-й раз.

«Я благодарю вас за прекрасную работу, за то, что мы гордимся вами, и желаю вам дальнейших успехов. И я уверен, что в этом составе, такой командой и с таким руководителем вы всегда будете стремиться только вперед», - произнес заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев.

По случаю профессионального торжества лучшие представители отрасли были награждены почетными грамотами Министерства промышленности и торговли России, а также благодарностями губернатора и Законодательного собрания региона.