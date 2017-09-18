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Общество | Пензенские скверы предлагают превратить в комфортные зеленые зоны

18.09.2017|17:45
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На обсуждении реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», состоявшемся в администрации Пензы в понедельник, 18 сентября, шла речь о реконструкции центра.

Напомним, что московское КБ «Стрелка» подготовило 16 дизайн-проектов преображения ряда знаковых городских объектов: площадей, улиц, скверов.

В частности, несколько пензенских скверов - имени Белинского, у ДК имени Дзержинского, на улицах Пушкина, Октябрьской, Суворова, Славы - объединяют одинаковые проблемы, делающие зеленые зоны непривлекательными для горожан.

К примеру, сквер имени Дзержинского - это всего лишь транзитный путь на Привокзальную площадь. Его территория не используется для полноценного досуга, озеленение требует ухода, освещенность недостаточная. Такая же картина наблюдается и в сквериках на улицах Октябрьской и Суворова.

Бульвар на улице Славы, «Сквер копилок» и зеленая зона на улице Пушкина притягивают многих пензенцев и гостей города. Но здесь мешают несанкционированные парковки и отсутствие велосипедной инфраструктуры.

Чтобы создать полноценные зоны отдыха, разработчики проектов предлагают замостить в скверах прогулочные дорожки, установить удобные скамейки и урны, провести санацию зелени, высадить новые деревья, разбить цветники, сделать детские и спортивные площадки, а при необходимости проложить велосипедные дорожки.

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Гость|18.09.2017 18:53|

Церковку-то сделают в ДК Дзержинского в рамках благоустройства?

Гость|18.09.2017 18:53|

penzainform.ru писал(a):

сквер имени Дзержинского
Уже настораживает. Забор поставят вокруг церкви, включая дорогу к вокзалу?

Имя: Гость
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