18.09.2017 | 17:45

На обсуждении реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», состоявшемся в администрации Пензы в понедельник, 18 сентября, шла речь о реконструкции центра.

Напомним, что московское КБ «Стрелка» подготовило 16 дизайн-проектов преображения ряда знаковых городских объектов: площадей, улиц, скверов.

В частности, несколько пензенских скверов - имени Белинского, у ДК имени Дзержинского, на улицах Пушкина, Октябрьской, Суворова, Славы - объединяют одинаковые проблемы, делающие зеленые зоны непривлекательными для горожан.

К примеру, сквер имени Дзержинского - это всего лишь транзитный путь на Привокзальную площадь. Его территория не используется для полноценного досуга, озеленение требует ухода, освещенность недостаточная. Такая же картина наблюдается и в сквериках на улицах Октябрьской и Суворова.

Бульвар на улице Славы, «Сквер копилок» и зеленая зона на улице Пушкина притягивают многих пензенцев и гостей города. Но здесь мешают несанкционированные парковки и отсутствие велосипедной инфраструктуры.

Чтобы создать полноценные зоны отдыха, разработчики проектов предлагают замостить в скверах прогулочные дорожки, установить удобные скамейки и урны, провести санацию зелени, высадить новые деревья, разбить цветники, сделать детские и спортивные площадки, а при необходимости проложить велосипедные дорожки.