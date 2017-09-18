18.09.2017 | 16:18

На мероприятии, посвященном реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», состоявшемся в мэрии в понедельник, 18 сентября, была представлена концепция реконструкции центра Пензы.

«Главная цель проекта - обеспечить комплексное развитие городской инфраструктуры. В Сурском крае, особенно в областном центре, есть неплохие наработки. Мы видим, что Пенза, хоть и медленно, начала преображаться», - сказал в приветственном слове присутствовавший на встрече губернатор Иван Белозерцев.

По его мнению, в этом деле может быть очень полезен опыт иногородних специалистов. Поэтому партнером пензенских архитекторов стало московское консалтинговое бюро «Стрелка». Оно подготовило дизайн-проекты на 16 городских объектов. Два из них, посвященные реконструкции площади Ленина и набережной Суры, уже реализуются.

«Мы провели несколько исследований, в том числе отношения горожан к значимым объектам. Так, Привокзальная площадь воспринимается негативно, а сквер «Копилка пословиц» - очень позитивно. Тем не менее Привокзальную площадь часто фотографируют, а это означает, что нужно работать над ее видом», - рассказала Александра Сытникова, презентовавшая проект.

Так, по ее словам, сейчас площадь у вокзала Пенза-I представляет собой покрытую асфальтом территорию с хаотичной парковкой без какого-либо благоустройства и с недостаточным освещением ряда объектов.

Возможное решение - кардинальное изменение транспортной схемы, которое должно быть тщательно выверено. Предлагается разделение потоков общественного и личного транспорта, организация мест отдыха и ожидания.

В частности, сейчас пассажиры с багажом чувствуют себя некомфортно, им приходится пересекать парковку с чемоданами. Предлагается сгруппировать остановки транспорта в одной части площади, пересмотреть расположение киосков нестационарной

торговли, повысить уровень освещения, высадить деревья.

А площадь имени Ленина планируется превратить из гигантской парковки в зеленую зону. При этом каждые пять парковочных мест должны быть разделены крупным деревом. Также высказана идея организовать мини-скверы, поставить скамейки, организовать новые переходы.

Что касается сердца Пензы - Фонтанной площади, то главное ее украшение предлагают реконструировать, слегка передвинув. При этом разработчики проекта настаивают, что фонтан должен быть непременно с чашей, а не плоский.

Кроме того, уже разработан уникальный рисунок мощения функциональных зон различными материалами. Также предлагается вынести парковку за пределы площади, установить новую парковую мебель, санировать зелень, высадить новые деревья и усилить освещение.

«У вас готовится большой маршрут по центру Пензы. Городские власти должны подумать, как распорядиться представленными проектами, и в случае их принятия подготовить проектно-сметную документацию», - завершила Александра Сытникова.