16.09.2017 | 13:14

В субботу, 16 сентября, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин осмотрел объекты, которые находятся на особом контроле при подготовке к отопительному сезону.

Так, идет подключение дома № 7 на улице Октябрьской к централизованному теплоснабжению со строительством более 200 м тепловых сетей. Это требуется в связи с выводом из эксплуатации теплосетей Пензенского техникума железнодорожного транспорта.

Во время проверки Юрий Ильин напомнил подрядчику, что мэр Виктор Кувайцев поставил задачу обеспечить всех пензенцев горячим водоснабжением к 25 сентября.

Представитель организации сообщил, что работы идут в соответствии с планом, к назначенному сроку техническая часть будет готова, останется только благоустроить территорию.

«Далее Юрий Олегович проинспектировал объекты на Пархоменко, 7, где проходят работы в связи с выводом из эксплуатации угольной котельной и тепловых сетей ОАО «РЖД», и на Набережной реки Пензы, 3а, где устанавливается модульная котельная строительного колледжа», - сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним: об этих объектах шла речь на совещании у губернатора Ивана Белозерцева в четверг, 14 сентября. Глава региона призвал не затягивать с подготовкой к отопительному сезону.